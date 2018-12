Katarina Barley: CDU bietet unter AKK viele Angriffsziele (FOTO)

Hamburg (ots) -Die SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Katarina Barley,sieht im Wechsel an der CDU-Spitze große Profilierungschancen fürihre Partei. "Frau Kramp-Karrenbauer positioniert sich in vielenPunkten klarer als Angela Merkel das je getan hat", sagt Barley derWochenzeitung DIE ZEIT. So sei die neue CDU-Vorsitzende etwa nichtnur klar gegen die Ehe für alle, sie habe auch noch "eine völligabstruse Begründung" für ihre Haltung. "Ich glaube, sie wird der SPDjede Menge Angriffspunkte bieten", so Barley.Auch unter Kramp-Karrenbauer werde die CDU oft links blinken - unddann doch rechts abbiegen. So wie es bisher schon bei der Rente, beimsozialen Wohnungsbau und auch bei der Kita-Finanzierung gewesen sei.Kramp-Karrenbauer habe als Generalsekretärin ein Paritätsgesetzangekündigt, das die gleiche Anzahl von Frauen und Männern imParlament garantieren solle. "Ich glaube kaum, dass die VorsitzendeKramp-Karrenbauer das umsetzen wird", sagt Barley.Die noch amtierende Justizministerin bezeichnet die Europawahl imkommenden Mai als Schicksalswahl "für Europa selbst". Bei ihr werdeentschieden, ob Europa "liberal, weltoffen und auf Kooperationausgerichtet" bleibe - oder "autoritär, nationalistisch undhasserfüllt" werde. "Diese Frage ist schicksalhaft", meint Barley.Dementsprechend erwartet sie eine deutlich höhere Wahlbeteiligungals bei früheren Wahlen. "Die Leute wissen, worum es bei dieser Wahlgeht. Sie wissen, dass sie nicht auf dem Sofa sitzen bleiben können.Sie werden verteidigen, was in Jahrzehnten aufgebaut wurde", soBarley weiter.Pressekontakt:Das komplette ZEIT-Interview dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell