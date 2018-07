Katar-Affäre könnte für Barclays doch noch finanzielles Nachspiel haben

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank Barclays muss wohl doch noch mit Strafzahlungen im Zusammenhang mit einer milliardenschweren Kapitalspritze aus Katar rechnen.



Die britische Strafverfolgungsbehörde Serious Fraud Office (SFO) beantragte beim Obersten Gerichtshof des Landes, die Strafen wieder einzufordern, nachdem diese erst im Mai von einem untergeordneten Londoner Gericht ausgesetzt worden waren. Barclays selbst zeigte sich nicht überrascht, das Vorgehen der Behörde sei wie erwartet, teilte die Bank am Dienstag in London mit.

Barclays, seine Dachgesellschaft sowie vier frühere hochrangige Manager - darunter auch Ex-Chef John Varley - waren im Sommer 2017 nach einer fünf Jahre währenden Untersuchung angeklagt worden. Ihnen wird Betrug und unlautere finanzielle Hilfe vorgeworfen, weil sie Zahlungen rund um den Einstieg des Emirats Katar im Jahr 2008 womöglich verschleiert haben.

Die damals auf dem Höhepunkt der Finanzkrise schwer angeschlagene britische Bank brauchte frisches Geld, um einem staatlichen Notverkauf zu entgehen. Mit Hilfe privater Investoren, darunter Katar, sicherte sich Barclays über eine Kapitalerhöhung zwölf Milliarden Pfund (heute rund 13,5 Mrd Euro). Im Gegenzug für das Investment erhielt der Golfstaat einen Kredit von rund drei Milliarden Dollar, Vor Gericht infrage steht auch eine Gebührenzahlung durch Barclays für Beratungsdienstleistungen in Höhe von 322 Millionen Pfund.

Im Frühjahr war Barclays in einem weiteren Fall in den USA glimpflich davon gekommen, bei dem es um den Verkauf von mit faulen Immobilienkrediten hinterlegten Wertpapieren gegangen war. Barclays musste zur Beilegung der Sache nur die Hälfte der Summe zahlen, die ursprünglich im Raum gestanden hatte./tav/mne/jha/