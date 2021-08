Katapult Holdings Aktie: Was ist da los?

Katapult Holdings Inc (NASDAQ:KPLT) wird am Montag höher gehandelt, möglicherweise in Sympathie mit Affirm Holdings Inc (NASDAQ:AFRM), das vor kurzem eine Partnerschaft mit Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) angekündigt hat.

Warum der plötzliche Anstieg?

Katapult Holdings hat eine Partnerschaft mit Affirm, die dem Unternehmen Zugang zu Kunden verschafft, die für Leasingoptionen abgelehnt wurden.

Die Partnerschaft von Affirm mit Amazon ermöglicht es den Kunden, die Gesamtkosten von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung