Kataloniens Parlament stimmt über Aragonès als Regierungschef ab

BARCELONA (dpa-AFX) - Knapp sechs Wochen nach der Regionalwahl in der nach Unabhängigkeit von Spanien strebenden Region Katalonien will das Parlament am Freitag über einen neuen Regierungschef abstimmen.



Kandidat ist der separatistische Politiker Pere Aragonès von der linken Partei ERC. Allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass er schon jetzt auf eine ausreichende Mehrheit im Lager der Separatisten von mindestens 68 der 135 Abgeordneten kommt.

Aragonès strebt mit seiner ERC (33 Sitze) eine Neuauflage der bisherigen Koalition mit der liberal-konservativen JxCat (32) unter Tolerierung der linksradikalen CUP (9) an. Die drei Parteien verbindet vor allem das Streben nach Unabhängigkeit der wirtschaftsstarken Region im Nordosten Spaniens. Auf vielen anderen Politikfeldern bestehen große Unterschiede. Das macht die Einigung auf eine Koalition kompliziert und das Regieren schwerfällig.

Die ERC gilt als dialogbereiter im Konflikt mit dem Zentralstaat als JxCat, die Partei des nach Belgien geflohenen früheren Regierungschefs Carles Puigdemont. Sollte die separatistische Koalition zustandekommen, wären die in Madrid regierenden Sozialisten mit 33 Sitzen größte Oppositionspartei im Parlament in Barcelona./ro/DP/mis