Katalanischer Nationalfeiertag: Separatistische Großdemo in Barcelona

BARCELONA (dpa-AFX) - Mit einer massiven Kundgebung in Barcelona wollen die Separatisten in Katalonien am Dienstag (ab 17.00 Uhr) ihren Forderungen nach einer Abspaltung der Region von Spanien Nachdruck verleihen.



Katalonien begeht am 11. September traditionell seinen Nationalfeiertag, kurz "Diada" genannt. Seit Jahren gibt es aus diesem Anlass Großdemonstrationen der Unabhängigkeitsbefürworter. In diesem Jahr wird mit einer besonders großen Teilnehmerzahl gerechnet - denn am 1. Oktober jährt sich das umstrittene und für illegal erklärte Abspaltungsreferendum von 2017 zum ersten Mal.

Im Zuge der verbotenen Volksbefragung und einem daraus resultierenden Unabhängigkeitsbeschluss sitzen bis heute mehrere katalanische Spitzenpolitiker in Untersuchungshaft. Ihnen werden unter anderem Rebellion und Aufruhr vorgeworfen. Andere Politiker, darunter der abgesetzte Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont, sind ins Exil geflohen.

Der neue Regionalchef Quim Torra und Parlamentspräsident Roger Torrent haben die Katalanen zu einer massiven Beteiligung an der Demo aufgerufen, die unter dem Motto "Schaffen wir die katalanische Republik" steht. Bis zum Montag hätten bereits 440 000 Menschen ihre Teilnahme angemeldet, teilte die Präsidentin der einflussreichen Organisation "Katalanische Nationalversammlung" (ANC), Elisenda Paluzie, mit. Die ANC ist Hauptorganisator der Kundgebung./cfn/DP/nas