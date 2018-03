Katalanische Separatisten gehen wieder auf die Straße

BARCELONA (dpa-AFX) - Die Separatisten Kataloniens wollen am Sonntag erneut für die Abspaltung der Region von Spanien demonstrieren.



Zu der Kundgebung in der Regionalhauptstadt Barcelona hat die einflussreiche separatistische Organisation ANC aufgerufen. Die Demonstration steht unter dem Motto "Republik jetzt!".

Die ANC fordert, dass die drei für die Unabhängigkeit eintretenden Parteien sich nach dem Erfolg bei der Neuwahl vom vergangenen Dezember auf die Bildung einer Regionalregierung einigen und so schnell wie möglich eine "Katalanische Republik" gründen. "Das hat man uns versprochen", sagte ANC-Sprecher Francesc Cara.

Das katalanische Parlament verschob die für Montag geplante Sitzung zur Bildung einer neuen Regierung auf einen unbekannten Zeitpunkt, nachdem ein Richter am Freitag einen Antrag des separatistischen Präsidentschaftskandidaten Jordi Sánchez auf vorübergehende Entlassung aus der Haft zur Teilnahme an der Sitzung abgelehnt hatte. Der Ex-ANC-Chef sitzt seit mehr als vier Monaten wegen "umstürzlerischen Verhaltens" in Untersuchungshaft./er/DP/zb