Kat Florence veröffentlicht seltenste Kaschmir-Saphir-Kollektion der Welt (FOTO)

Berlin (ots) -Die kanadische Schmuckdesignerin Kat Florence, bekannt für ihreSchmuckkreationen für internationale Stars und berühmt dafür, die seltenstenFarbedelsteine der Welt in ihre Meisterwerke zu integrieren, wird im Novemberdieses Jahres ihre lang erwartete Kollektion von hochwertigen Kaschmir-Saphirender Öffentlichkeit vorstellen.In einem Interview erklärt Kat Florence, dass die Kaschmir-Saphir-Minen bereitsschon vor über 100 Jahren erschöpft waren. Seitdem gibt es keine neuenEdelsteine dieser zu Ende gegangenen berühmten Herkunft mehr. Kat Florencemöchte deshalb diese besonderen Edelsteine noch einmal der Welt präsentieren,bevor sie an private Sammler gehen. Sie wird ihre Meisterwerke weltweit fürmehrere Monate in ausgewählten Museen präsentieren. Danach werden diese nichtmehr zu beschaffenden Saphire auf einer Auktion versteigert und an privateSammler weitergegeben.Kaschmir-Saphire halten Versteigerungsrekorde für die teuersten Saphire proKarat. Die fünf legendären Kaschmir-Saphire, die in den vergangenen zehn Jahrenversteigert wurden, sind der Rockefeller Saphir, der im April 2011 für 3,0 Mio.USD den Besitzer wechselte, der Star of Kashmir, der im Mai 2013 für 3,5 Mio.USD einbrachte, der 28-Karat-Kaschmir von Oscar Heyman & Brothers, der im April2014 für 5,1 Mio USD die Auktion verließ und sowie das legendäre CartierKaschmir-Armband, das im Mai 2016 für 7,7 Mio. USD versteigert wurde undletztendlich auch die spektakuläre Pfauenhalskette, die im November 2018 einRekordergebnis von 14,9 Mio. USD einbrachte.Vor diesem Hintergrund ist die Kat Florence Kashmir Saphir Collection eines deraufregendsten und mit großer Spannung erwarteten Events in der Welt der seltenenund exquisiten Edelsteine.