Kat Florence sichert sich genug seltene lupenreine D-Diamanten um ihre 2019er Kollektionen zu vervollständigen (FOTO)

New York (ots) - Nachdem das Angebot an lupenreinen D-Diamanten im Jahr 2019 um50 Prozent zurückging, zeigte sich Star-Designerin Kat Florence alarmiert. Dereklatante Mangel an perfekten Diamanten kann die zukünftige Entwicklung ihrerMeisterwerke gefährden. Kat Florence ist dafür bekannt, dass sie ausschließlichlupenreinen Diamanten das besten Farbgrades D in ihren Kreationen verwendet.Die Lösung fand sie in dem renommierten Edelsteinjäger Don Kogen, ihremlangjährigen Reiseführer in die verschlossene Welt exotischer und seltenerEdelsteine. Sie bat ihn nach Südafrika und Botswana zu reisen, um dort für sieden perfektesten Roh-Diamanten der Welt zu sichern. Aus diesem wird sie genügendDiamanten gewinnen, um ihre Kollektionen für 2019 abzuschließen.Lupenreine Diamanten der Farbe D verfügen über eine makellose Klarheit. Sierepräsentieren weniger als ein Prozent der Diamanten in den weltweithergestellten Schmuckstücken. Die Mengen dieser seltenen Diamanten, die jährlichentdeckt werden, reichen lange nicht mehr aus, um mit Marktanforderungen Schrittzu halten. Die einzige Möglichkeit, den Bedarf zu befriedigen, liegt darin, sichZugang zu Diamanten zu verschaffen, die vor vielen Jahren entdeckten worden sindund die in den Reserven der Minen lagern.Leider wird der Mangel an perfekten Diamanten in diesem Jahr die Kollektion derlupenreinen ultraweißen Diamanten von Kat Florence einschränken. Deshalb werdenviele der Kreationen, die Kat Florence in ihrer Kollektion 2019 D Flawlessanbietet, einzigartige Meisterwerke sein, deren Designs für die kommenden Jahreeingestellt werden müssen.