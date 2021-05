Kasten by Veeam bringt das neue Kasten K10 v4.0 auf den Markt, die branchenweit erste Kubernetes-native Lösung zum Schutz von Daten gegen Ransomware

Columbus, Ohio (ots/PRNewswire) - Gesichertes Kubernetes-Datenmanagement erweitert die umfassendste Kubernetes-Plattform für Backup/Restore, Disaster Recovery und AnwendungsmobilitätKasten by Veeam® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3142011-1&h=786250528&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3142011-1%26h%3D1165621246%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kasten.io%252F%26a%3DKasten%2Bby%2BVeeam%25C2%25AE&a=Kasten+by+Veeam%C2%AE), der Marktführer für Kubernetes-Backup und Disaster Recovery, gab heute die Verfügbarkeit des neuen Kasten K10 v4.0 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3142011-1&h=1942248781&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3142011-1%26h%3D1271770445%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kasten.io%252Fproduct%252F%26a%3DKasten%2BK10%2Bv4.0&a=Kasten+K10+v4.0), seiner preisgekrönten Kubernetes-Datenmanagement-Plattform, bekannt. Mit beispielloser Benutzerfreundlichkeit, durchgängiger Sicherheit und einem reichhaltigen Ökosystem zur Unterstützung des gesamten Anwendungsstapels ist die neueste Version von Kasten K10 die bisher umfassendste Lösung für das Management von Unternehmensdaten. Zielgerichtet für Kubernetes liefert Kasten K10 v4.0 die branchenweit ersten nativen Ransomware-Schutzfunktionen für Kubernetes und bietet so die dringend benötigte Unveränderlichkeit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3142011-1&h=1832739648&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3142011-1%26h%3D1773429399%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fblog.kasten.io%252Fransomware-protection-kasten-k10-v4%26a%3Dimmutability&a=Unver%C3%A4nderlichkeit) gegen Ransomware-Angriffe."Ransomware ist eines der dringendsten Probleme für Unternehmen. Die konservativsten Schätzungen gehen davon aus, dass der weltweite Schaden durch Ransomware im Jahr 2020 bei über 20 Milliarden US-Dollar liegen wird1. Diese Angriffe zielen zunehmend auf Kubernetes-Anwender ab, da die Einführung von Containern zu einer Voraussetzung für die IT-Modernisierung und die digitale Transformation geworden ist", sagte Niraj Tolia, President und General Manager, Kasten by Veeam. "Böswillige Akteure wissen, dass eine schnelle Entwicklung, Lücken in der Installation und laufende Probleme bei Backup und Betrieb einfache Bedrohungsvektoren für Ransomware sein können. Die neuen Funktionen zum Schutz von Ransomware-Daten in Kasten K10 schließen diese Lücken und bieten eine äußerst effektive Verteidigung gegen Ransomware-Angriffe in Kubernetes-Umgebungen."Die in der neuen Kasten K10 v4.0 vorgestellten Funktionen unterstreichen Kastens Engagement für Kubernetes-Anwender. Sie integrieren Prinzipien der Cloud-Native-Architektur und abgesicherte Sicherheitsfunktionen in eine Kubernetes-native Plattform, die eine kontinuierliche Umgebungs- und Leistungsoptimierung bietet. Kasten K10 v4.0 ist das bedeutendste Update der Kubernetes-Datenmanagement-Plattform des Unternehmens seit der Akquisition durch Veeam (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3142011-1&h=1159287242&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3142011-1%26h%3D3680058219%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.veeam.com%252Fnews%252Fveeam-acquires-kasten-to-accelerate-protection-of-kubernetes-native-workloads-on-premises-and-across-multi-cloud-environments.html%26a%3Dacquisition%2Bby%2BVeeam&a=Akquisition+durch+Veeam) und ermöglicht es DevOps- und PlatformOps-Teams, der Bedrohung durch Ransomware in containerisierten Umgebungen effektiv zu begegnen. Kasten K10 v4.0 enthält außerdem eine Reihe neuer Partnerschaftszertifizierungen und eine verbesserte Unterstützung für mehr Datendienste. Darüber hinaus führt die aktualisierte Plattform mehrere Verbesserungen für die Benutzerfreundlichkeit ein, die die Unterstützung von mehreren Clustern mit erweiterten Automatisierungsfunktionen für eine vereinfachte Sicherung und Wiederherstellung verfeinern.Zu den wichtigsten neuen Funktionen gehören:Sicherheit:- Kubernetes-Datenschutz, um Unveränderlichkeit zum Schutz vor Ransomware, bösartigen Insider-Angriffen oder versehentlichem Löschen zu ermöglichenBenutzerfreundlichkeit:- Anwendungsbezogene Richtlinien Autorisierte Benutzer können Kasten K10 Richtlinien im Namensraum einer Anwendung erstellen, um nur diese spezifische Anwendung zu schützenErweiterter Ökosystem-Support:- Reiche Ökosystem-Integrationen mit Unterstützung für HPE Ezmeral Container Platform, Nutanix Karbon, Red Hat OpenShift, Microsoft Azure Stack und Backup auf NFS-Ziele"Untersuchungen der Evaluator Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3142011-1&h=648961504&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3142011-1%26h%3D843190886%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.evaluatorgroup.com%252Fdocument%252Fenterprise-it-responds-to-covid-19-round-ii-research-study%252F%26a%3DEvaluator%2BGroup%2Bresearch&a=Untersuchungen+der+Evaluator+Group) zeigen, dass Cybersicherheit und Datenschutz aufgrund der COVID-19-Pandemie deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten haben. Das liegt zum großen Teil daran, dass Ransomware-Angriffe immer häufiger und raffinierter werden", sagte Krista Macomber, Senior Analyst, Evaluator Group. "Der Schutz vor dieser Art von Angriffen ist für Unternehmen, die sich auf die Einführung von produktiven und geschäftskritischen Kubernetes-Umgebungen vorbereiten, entscheidend. Funktionen wie die in Kasten K10 v4.0 können den Prozess der Absicherung von Kubernetes-Umgebungen gegen Ransomware vereinfachen und Kunden besser in die Lage versetzen, Abdeckungslücken zu vermeiden, die zu extrem kostspieligen Datenverlusten und Ausfallzeiten führen können."Das neue Kasten K10 v4.0 wird auf KubeCon EU + CloudNativeCon EU 2021 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3142011-1&h=2929817154&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3142011-1%26h%3D3680673263%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kasten.io%252Fkubecon%253Futm_campaign%253DTSE-202105-KubeCon-Eu%2526utm_source%253Dhome_banner%2526utm_medium%253Dkasten%2526utm_term%253Dhome%2526utm_content%253Dkubecon-overview%26a%3DKubeCon%2BEU%2B%252B%2BCloudNativeCon%2BEU%2B2021&a=KubeCon+EU+%2B+CloudNativeCon+EU+2021) sowie VeeamON 2021 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3142011-1&h=3530428710&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3142011-1%26h%3D39617173%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.veeam.com%252Fveeamon%26a%3DVeeamON%2B2021&a=VeeamON+2021) vorgestellt.Laden Sie Kasten K10 v4.0 kostenlos hierherunter.Partner Quotes"Kubernetes hat sich schnell zu einem der wichtigsten Enabler von Hybrid-Cloud entwickelt, aber die schnelle Akzeptanz im Unternehmen hat es zu einem wahrscheinlichen Ziel von Cyberangriffen gemacht, insbesondere von Ransomware", sagte Kris Inapurapu, VP of Business Development, MinIO. "Unveränderlichkeit für Kubernetes-Anwendungen, wie sie K10 v4.0 bietet, in Kombination mit konsistentem, performantem Objektspeicher schafft skalierbare und widerstandsfähige Backups, die Unternehmen eine gehärtete Verteidigung gegen die Bedrohung durch Ransomware und andere bösartige Angriffe bieten.""Da Unternehmen nach mehr Einfachheit und Flexibilität bei der Bereitstellung streben, sind Container und Kubernetes zu einem wichtigen Element einer Multi-Cloud-Datenmanagement-Strategie geworden", sagte Paul Speciale, Chief Product Officer bei Scality. "Innerhalb des Cloud-nativen Ökosystems sind Kubernetes-Backups jedoch zum Hauptziel von Ransomware-Angriffen geworden. In diesen Umgebungen müssen Anwendungen und Daten zugänglich und portabel sein, aber auch mit Schutzfunktionen geschützt, wie sie Kasten bietet. K10 v4.0 stellt sicher, dass Unternehmen von den Vorteilen einfach zu bedienender, aber extrem stabiler Backup- und Disaster-Recovery-Funktionen profitieren, während sie ihre Dienste und Workloads ohne die drohende Gefahr von Ransomware skalieren. Scality unterstützt Backups von Kasten K10 vollständig mit Datenunveränderlichkeit über die S3-API und Objektsperren."Informationen zu Kasten by VeeamKasten by Veeam® ist der führende Anbieter für Kubernetes-Backup und Disaster Recovery. Die Lösung hilft Unternehmen, die Herausforderungen des Day-2-Datenmanagements zu überwinden und Anwendungen sicher auf Kubernetes zu betreiben. Kasten K10, seine speziell für Kubernetes entwickelte Datenmanagement-Plattform, bietet Betriebsteams in Unternehmen ein benutzerfreundliches, skalierbares und sicheres System für Backup/Restore, Disaster Recovery und Anwendungsmobilität mit beispielloser betrieblicher Einfachheit. Kasten ist eine unabhängige Kubernetes Business Unit innerhalb von Veeam. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.kasten.io oder folgen Sie @kastenhq auf Twitter.

1 https://www.barrons.com/articles/2020-was-a-bad-year-for-ransomware-2021-will-be-worse-51610124513