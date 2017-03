Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung wählte Vorstand neu

BERLIN (dpa-AFX) - Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) hat Wolfgang Eßer als Vorstandsvorsitzenden bestätigt.



Der Mönchengladbacher Zahnarzt bleibt damit Chef der 53 000 Vertragszahnärzte in Deutschland. Zu Stellvertretern wurden am Freitag in Berlin Martin Hendges (Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein) sowie Karl-Georg Pochhammer (Kassenzahnärztliche Vereinigung Berlin) bestimmt. Eßer, der die Körperschaft seit 2013 als Vorstandsvorsitzender führt, wurde einstimmig wiedergewählt./rm/DP/fbr