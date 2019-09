Kassenkredite der kommunalen Kernhaushalte verringern sich 2018 auf 458 Euro pro Kopf

Wiesbaden (ots) - Zum Jahresende 2018 hatten die Kernhaushalte derGemeinden und Gemeindeverbände 35,2 Milliarden Euro an offenenKassenkrediten beim nicht-öffentlichen Bereich (Kreditinstitute sowiesonstiger inländischer und ausländischer Bereich). Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hat sich dieVerschuldung der Kommunen im Bereich der Kassenkredite damitgegenüber dem Jahresende 2017 um 16,7 % beziehungsweise 7,1Milliarden Euro verringert. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dassdie hessische Landesregierung im Jahr 2018 mit dem Programm"Hessenkasse" rund 4,8 Milliarden Euro kommunaler Kassenkredite vomLand abgelöst hat, die jetzt nicht mehr in der Schuldenstatistiknachgewiesen werden. Ohne diese Ablösung hätte sich der Stand derKassenkredite der kommunalen Kernhaushalte nur um 5,5 % verringert.2018 hatten die Kommunen durchschnittlich 458 EuroKassenkreditschulden je Einwohnerin und Einwohner, 2017 lag dieserWert noch bei 551 Euro.Hoher Stand an Kassenkrediten in Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz und SaarlandDie Gemeinden und Gemeindeverbände in den einzelnen Bundesländernnutzen Kassenkredite sehr unterschiedlich. 85 % aller Kassenkreditebetrafen drei Länder: Am höchsten verschuldet an Kassenkrediten warendie Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit 22,6 Milliarden Euro, gefolgtvon Rheinland-Pfalz mit 5,3 Milliarden Euro und dem Saarland mit 1,9Milliarden Euro. In Bezug auf die Einwohnerzahlen ist das Saarlandmit 1 950 Euro Kassenkreditschulden pro Kopf am höchsten verschuldet,gefolgt von Rheinland-Pfalz mit 1 302 Euro und Nordrhein-Westfalenmit 1 261 Euro. Am geringsten war die Pro-Kopf-Verschuldung in Bayernmit 13 Euro, in Baden-Württemberg mit 22 Euro und in Sachsen mit 23Euro.Mehr als die Hälfte der Kassenkredite haben eine Laufzeit von übereinem JahrKassenkredite werden zur Überbrückung vorübergehenderKassenengpässe verwendet. Sie dienen also der Liquiditätssicherung.In einigen Bundesländern werden Kassenkredite allerdings häufig mitlanger Laufzeit abgeschlossen, insbesondere in den Ländern mit hohemKassenkreditbestand. Im Saarland hatten 67 % der Kassenkredite eineUrsprungslaufzeit von über einem Jahr, in Rheinland-Pfalz 63 % und inNordrhein-Westfalen 57 %. In Baden-Württemberg, Brandenburg,Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen hatten dagegen jeweils weniger als6 % der kommunalen Kassenkredite eine so lange Laufzeit. Imbundesweiten Durchschnitt hatten 57 % aller kommunalen Kassenkrediteeine Ursprungslaufzeit von über einem Jahr.Späte Fälligkeiten in Bundesländern mit hohem KassenkreditbestandDie Hälfte (52 %) der kommunalen Kassenkredite in Deutschlandhaben eine Fälligkeit im Jahr 2019, 9 % im Jahr 2020, 7 % im Jahr2021, jeweils 5 % in den Jahren 2022 und 2023 sowie 22 % nach demJahr 2023. Analog zu den Laufzeiten sind in den drei Ländern mithohen Kassenkreditbeständen über die Hälfte der Kassenkredite erstnach dem Jahr 2019 fällig, im Saarland sogar ein Drittel erst nach2023. In allen übrigen Ländern ist der Großteil der Kassenkreditebereits 2019 fällig.Methodische HinweiseDie dargestellten Ergebnisse beziehen sich nur auf dieKassenkreditschulden der Kernhaushalte der Gemeinden undGemeindeverbände, nicht auf die Gesamtschulden der Kern- undExtrahaushalte von Gemeinden und Gemeindeverbände. Diese beliefensich zum Jahresende 2018 auf 132,8 Milliarden Euro. Unberücksichtigtin der Darstellung der kommunalen Kassenkredite sind zudemWertpapierschulden in Höhe von insgesamt 2,3 Milliarden Euro, die inden Ländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz unddem Saarland ebenfalls zur Liquiditätssicherung aufgenommen wurden.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Öffentliche Schulden, öffentliches Vermögen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 48 39www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell