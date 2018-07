Kassenfinanzierung der HIV-Prophylaxe ist Meilenstein

Berlin (ots) - Deutsche AIDS-Hilfe: PrEP wird zahlreicheHIV-Infektionen verhindern / Jetzt auch generell regelmäßigeUntersuchungen auf Geschlechtskrankheiten ermöglichenDie gesetzlichen Krankenkassen sollen die Kosten für dieHIV-Prophylaxe PrEP übernehmen. Gesundheitsminister Jens Spahn willfür Menschen mit erhöhtem HIV-Risiko einen gesetzlichen Anspruch aufdie Medikamente sowie medizinische Begleitung schaffen. Das erklärteer gegenüber dem Deutschen Ärzteblatt.Die Deutsche AIDS-Hilfe hat sich lange für die Kostenübernahmeeingesetzt und begrüßt die Initiative des Ministers. Dazu erklärtWinfried Holz vom Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe:"Die neue Regelung ist ein Meilenstein für die HIV-Prävention inDeutschland. Die Kassenfinanzierung wird Menschen den Zugang zurHIV-Prophylaxe eröffnen und damit zahlreiche Infektionen verhindern.Sie ist der entscheidende Schritt, um das Potenzial dieser Maßnahmeauszuschöpfen."Kostenübernahme schafft ZugangBisher müssen PrEP-Nutzer_innen die Kosten selber tragen. DieMedikamente schlagen dabei mit 50 bis 70 Euro zu Buche, hinzu kommenärztliche Beratung und die erforderlichen Begleituntersuchungen.Menschen mit geringem Einkommen sind praktisch ausgeschlossen.Schätzungsweise 5.000 Menschen lassen sich bisher die PrEPverschreiben - laut einer Studie der Universität Essen überwiegendBesserverdienende."Schutz vor HIV darf nie am Geldbeutel scheitern. Es ist dringendan der Zeit, diese Lücke in der HIV-Prävention zu schließen", betontDAH-Vorstand Winfried Holz.Aufgrund der Kosten beziehen zurzeit nicht wenige Menschen dieMedikamente kostengünstig aus dem Ausland - teils ohne ärztlicheBegleitung. Auch wegen der damit verbundenen Risiken will Spahn einenregulären Weg für alle eröffnen.Immer mehr Länder ermöglichen PrEPDie PrEP kann die Zahl der HIV-Infektionen in Deutschland nacheiner Studie der Universität Rotterdam bis 2030 um rund 9.000verringern.Auch Erfahrungen aus Australien, den USA und England zeigen: Wodie PrEP zugänglich ist, gehen die HIV-Infektionen zurück. Dies spartlangfristig Kosten für lebenslange HIV-Behandlungen. Immer mehrLänder schaffen Zugang zur PrEP, zuletzt die Niederlande."Die PrEP nützt sowohl den Menschen, die sie anwenden, als auchdem Gesundheitssystem", betont DAH-Vorstand Winfried Holz. "Die neueRegelung ist fachlich geboten und dringend notwendig."Medizinische Begleitung ist wichtigBei der HIV-Prophylaxe PrEP nehmen HIV-negative Menschen mitbesonders hohem HIV-Risiko vorsorglich ein HIV-Medikament mit zweiWirkstoffen. Es schützt zuverlässig vor einer Ansteckung. Wichtig istdabei eine fachlich versierte medizinische Begleitung, bei der unteranderem regelmäßige HIV-Tests und Untersuchungen aufGeschlechtskrankheiten durchgeführt werden.Untersuchungen auf GeschlechtskrankheitenDarüber hinaus wäre es sinnvoll, für Menschen mit erhöhtem Risikoregelmäßige Untersuchungen auf Geschlechtskrankheiten generell zuübernehmen, auch ohne PrEP und wenn keine Symptome vorliegen."So können Infektionen erkannt werden, die sonst unbehandelt undübertragbar bleiben. Das kommt allen zugute", so Winfried Holz.Deutsches Ärzteblatt: "HIV-Präexpositionsprophylaxe sollKrankenkassenleistung werden", http://ots.de/HqPnoDInformationen über die PrEP auf aidshilfe.de:https://www.aidshilfe.de/hiv-prepPressekontakt:Deutsche AIDS-HilfeHolger WichtPressesprecherTel. (030) 69 00 87 65Mobil: 0171 27 49 511 und 0171 83 70 228presse@dah.aidshilfe.dewww.aidshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Hilfe, übermittelt durch news aktuell