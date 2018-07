Kassenärzte: Notaufnahme-Gebühr nur als letzte Möglichkeit

BERLIN (dpa-AFX) - Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) ist dem Eindruck entgegengetreten, dass der Besuch einer Notaufnahme im Krankenhaus bald gebührenpflichtig werden könnte.



"Wir wollen Notfallpatienten nicht zur Kasse bitten", versicherte eine KBV-Sprecherin am Montag in Berlin. Bei Patienten, die zur Notaufnahme kommen, obwohl sie auch eine reguläre Arztpraxis aufsuchen könnten, wäre eine Gebühr als letzte Möglichkeit denkbar, räumte die Sprecherin, betonte aber auch: "So weit sind wir noch gar nicht."

Der KBV-Vorsitzende Andreas Gassen hatte eine Gebühr ins Gespräch gebracht, um überflüssige Besuche und lange Wartezeiten in der Notaufnahme zu bekämpfen. "Wenn sich bestimmte Patienten dem Angebot der niedergelassenen Ärzte dauerhaft entziehen und das System nach Gusto nutzen, wie es ihnen gerade einfällt, muss das finanzielle Sanktionen nach sich ziehen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Seine Sprecherin erklärte jedoch, Voraussetzung für eine solche Regelung wäre ein verbessertes Notfallsystem in Deutschland - etwa durch eine bessere Lenkung der Patienten zwischen stationärer und ambulanter Behandlung und den Ausbau der Notfall-Hotline 116117./ax/DP/she