Kassenärzte-Chef: Vereinbarung von Arztterminen per App ab 2020

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Krankenversicherte sollen ab 2020 deutschlandweit auch über eine App Termine beim Arzt vereinbaren können. "Wir sind sehr weit mit der Entwicklung. Gestartet wird in den Regionen Schritt für Schritt. Anfang des kommenden Jahres wird das App-Angebot flächendeckend verfügbar sein", sagte Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland".

In der "Endbaustufe" werde es so sein, "dass man, wenn man beispielsweise einen Orthopäden sucht, verschiedene Angebote mit freien Terminen erhält", so der Kassenärzte-Chef weiter. Und dann könne sich der Patient den gewünschten Termin aussuchen. "Mit dieser App entlasten wir die Terminservicestellen", sagte Gassen.

