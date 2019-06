Kaspersky-Umfragen: Unterschiede im Cybersicherheitsverhalten junger und älterer Nutzer (FOTO)

Ingolstadt (ots) -Eine Umfrage von Kaspersky unter Befragten aus Deutschland undGroßbritannien [1] offenbart, dass der Schutz der Privatsphäre derGeneration Z (1996 bis 2000 geboren) zumindest weniger wert ist alsälteren Nutzern: So stimmen 93 Prozent der Baby-Boomer (1946 bis 1964geboren) der Aussage zu, dass die Wahrung der Privatsphäre wichtigist; bei der Generation Z hingegen nur 81 Prozent. Eine größereDifferenz zeigt sich bei der Aussage, dass die Wahrung desDatenschutzes in der heutigen Welt wichtiger als jemals zuvor sei:die Generation Z stimmt mit 63 Prozent zu, die Baby-Boomer mit 80Prozent."Ob im Straßenverkehr oder im Internet - junge Menschen agierengenerell risikofreudiger als ältere", ordnet Prof. Dr. Frank Schwab,Medienpsychologe und Lehrstuhlinhaber des InstitutsMensch-Computer-Medien an der Universität Würzburg, dieunterschiedliche Wahrnehmung der Generationen ein.Eine internationale Befragung von Kaspersky [2] zeigt ebenfallsGenerationsunterschiede in puncto digitale Achtsamkeit auf: So hattebei 35 Prozent der 16 bis 24-Jährigen bereits ein Dritterunerlaubterweise Zugang auf ein Gerät; im Gegensatz zu 17 Prozent der45 bis 54-Jährigen.Eine weitere Kaspersky-Studie zum Thema Datenchaos am Arbeitsplatz[3] ergab, dass sich die 18- bis 24-Jährigen in ihrerDatenbearbeitungsdisziplin von der Generation 55+ unterscheiden.Fehlt jedoch der Überblick beziehungsweise die nötige Kontrolledarüber, welche Daten von einem Mitarbeiter verwaltet werden, könnenunbefugte Dritte - etwa Kollegen ohne entsprechende Zugriffsrechteoder ehemalige Mitarbeiter - Zugang zu Informationen erhalten. Sosind 45 Prozent der Generation Z an ihrem Arbeitsplatz bereits aufvertrauliche Informationen gestoßen und haben Zugriff auf Dateienalter Arbeitgeber; in der Generation 55+ hatten dies lediglich bei 18Prozent. Statt sich mehr Gedanken zum Thema Datensicherheit zumachen, scheint es, dass Büroangestellte der Generation Z fastdoppelt so häufig ihre Zugangsdaten wie Nutzernamen und Passwort fürGeräte am Arbeitsplatz an Kollegen weitergeben (30 Prozent) alsMitarbeiter im Alter von 55+ (18 Prozent)."Neben dem Einsatz einer adäquaten IT-Sicherheitslösung empfehlenwir allen Nutzern, ausschließlich starke und einzigartige Passwörterzu verwenden, Updates von Programmen und Betriebssystemen immerunverzüglich einzuspielen und den gesunden Menschenverstandeinzuschalten", so Milos Hrncar, General Manager DACH bei Kaspersky.[1] https://kas.pr/digi_secrets_report.[2] https://www.kaspersky.com/blog/privacy-report-2019/[3] https://www.kaspersky.com/blog/digital-clutter/Pressekontakt:Redaktionskontakt:Berkeley Kommunikation GmbHFlorian Schafrothflorian.schafroth@berkeleypr.comTel.: +49-89-7472-62-43Landwehrstraße 6180336 MünchenKaspersky Labs GmbHAnne Mickleranne.mickler@kaspersky.comDespag-Straße 385055 IngolstadtOriginal-Content von: Kaspersky Labs GmbH, übermittelt durch news aktuell