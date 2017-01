Kaspersky Security Bulletin 2016/2017 als kostenfreies E-Book verfügbar

Ingolstadt (ots) - Das Kaspersky Security Bulletin 2016/20117steht unter https://kas.pr/ksb16_17 als kostenfreies E-Book zurVerfügung. Das Security Bulletin liefert die Jahresanalysen für dasJahr 2016 sowie die Cybersicherheitsprognosen von Kaspersky Lab fürdas Jahr 2017.Das Kaspersky Security Bulletin bietet einen Einblick in die Weltder Cybersicherheitsforschung. Neben Texten, Bildern und Infografikenfinden sich darin auch passende Videos und Verlinkungen zu denprägenden Cybersicherheitsgeschichten des vergangenen Jahres.2016 war das Jahr der RansomwareRansomware richtet sich sowohl gegen Heimanwender als auchUnternehmen und Organisationen. Die Angriffsrate ist hoch: so gab esim Oktober 2016 weltweit alle 40 Sekunden einenCybererpressungsangriff auf ein Unternehmen und alle zehn Sekundenauf einen Heimanwender.Attacken auf Finanzdaten gegen mobile NutzerNicht nur Ransomware prägte das Jahr 2016. Generellidentifizierten die Experten von Kaspersky Lab einen Anstieg vonSchadprogrammen [1] - mit derzeit 323.000 täglich neu entdecktenSchädlingen. Hinzu kommt, dass sensible Finanzdaten verstärkt mobilattackiert werden. 36 Prozent der Online-Banking-Attacken weltweitgreifen mittlerweile Android-Geräte an, im Jahr 2015 waren es nochacht Prozent. Darüber hinaus gab es im Jahr 2016 einen Anstieg beiMalware und Angriffsmethoden, die es auf Geldautomaten abgesehenhaben.Mehr Rätsel über Angriffsakteure im Jahr 2017Das Jahr 2017 wird von Cybersabotage, mobiler Spionage sowie einemzunehmend unsicherer werdenden Internet der Dinge geprägt sein -davon gehen die Sicherheitsexperten von Kaspersky Lab [2] aus.Außerdem wird es zunehmend schwierig werden, die Herkunft vonCyberangriffen zu bestimmen. Denn bisher genutzte Indikatoren sindmittlerweile nicht mehr aussagekräftig. Darüber hinaus wird dieCyberwelt im kommenden Jahr Zuschreibungen von Attacken unterfalscher Flagge sehen sowie die Fortsetzung eines einsetzendenInformationskrieges - also Veröffentlichungen über gehackteInformationen für aggressive Zwecke.[1] http://ots.de/jT7Vs[2] http://ots.de/S3ulHPressekontakt:essential mediaFlorian Schafrothflorian.schafroth@essentialmedia.deTel.: +49-89-7472-62-43Original-Content von: Kaspersky Labs GmbH, übermittelt durch news aktuell