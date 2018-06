Kasper Rorsted Porträt — adidas AG Vorstandsvorsitzender

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Kasper Rorsted wurde 1962 im dänischen Aarhus geboren. Er studierte Wirtschaftswissenschaften in Kopenhagen und Harvard. Für seine Tätigkeit bei adidas sind Digitalisierung und die bessere Repräsentation von Frauen in Führungspositionen zwei Themen, die ihm am Herzen liegen.

Kasper Rorsted: „Kein Fortschritt ist Rückschritt.“

Nach einigen Anstellungen bei Tech-Unternehmen leitete er schließlich 8 Jahre lang die Geschicke der Henkel AG als deren Vorstandsvorsitzender, bevor ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.