Kasachstan und JUMORE vertiefen grenzüberschreitende Kooperation beim E-Commerce zur Förderung der Belt-and-Road-Initiative

Astana, Kasachstan (ots/PRNewswire) - Eine Delegation von JUMOREbesuchte zwischen dem 21. und 24. Februar Kasachstan auf Einladungder dortigen Regierung. Bakhytzhan Sagintayev, Premierminister vonKasachstan, begrüßte die Delegation von JUMORE mit freundlichenWorten. In einer gemeinsamen Sitzung wurden anschließendKooperationsfragen in Zusammenhang mit grenzüberschreitendemE-Commerce, Finanzen, Wissenschaft und Technologie, industriellerEntwicklung und Förderung neuer ökonomischer Wachstumsmodellediskutiert.Während ihres Aufenthalts traf sich die Delegation von JUMOREaußerdem mit dem Chef des Astana International Financial Center(AIFC), dem Bürgermeister von Astana sowie Spitzenvertreternwichtiger Institutionen, darunter KAZNEX INVEST, eine großeEntwicklungsinstitution unter dem kasachischen Ministerium fürInvestition und Entwicklung, dem staatlichen Logistikunternehmen KTZExpress sowie der größten kasachischen nationalen HandelskammerATAMEKEN. Es wurde Übereinkunft in vielen Kooperationsfragen beibilateralem und multilateralem Handel, Finanzen, Investitionen undLogistik und mehr im Kontext der Belt-and-Road-Initiative (ChinasSeidenstraßeninitiative) erzielt.Kasachstan ist ein wichtiger Knotenpunkt auf der neuenSeidenstraße. Es grenzt an China und ist somit die erste Station aufdem Weg von China nach Zentralasien. JUMORE pflegt schon seit langerZeit enge Arbeitsbeziehungen mit Kasachstan. 2016 führte JUMORE tiefeGespräche mit der kasachischen Botschaft in China und vereinbarteeine strategische Kooperation mit mehreren wichtigen kasachischenInstitutionen. Während des G20-Gipfels in Hangzhou traf sichBakhytzhan Sagintayev mit JUMORE und war voll des Lobes über dasGeschäftsmodell.Über das E4B-Modell verschafft JUMORE kasachischen Rohstoffen undProdukten Zugang zum chinesischen und zu internationalen Märkten.Gleichzeitig sind über die Plattform von JUMORE hochwertige Güter ausChina in Kasachstan verfügbar. So werden der wirtschaftlicheAustausch und der Handel zwischen China und Kasachstan effektivangekurbelt. Darüber hinaus kann JUMORE Kasachstan dabei helfen,globale Investoren, Technologie und Dienstleistungen ins Land zuholen und das herstellende Gewerbe zu beleben. Angesichts desdringend notwendigen Baus und Ausbaus von Infrastruktur in Kasachstankönnen beide Parteien bei Projekten wie Straßen, Schienen, Häfen,Kommunikation, Energie usw. neue Kooperationsmöglichkeiten ausloten.Jumore pflegt bereits mit mehr als 120 Ländern auf der ganzen Weltsowie allen chinesischen Provinzen kooperative Beziehungen. Es ist zuerwarten, dass die Kooperation zwischen China und Kasachstan denwirtschaftlichen Wandel in Kasachstan voranbringen und ein festesFundament für den Ausbau der chinesisch-kasachischen Zusammenarbeitschaffen wird.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/472224/JUMORE_Kazakhstan_Meeting.jpgPressekontakt:Annie Liang+86-571-8190-9288Liangyiming@jumore.comOriginal-Content von: Zhejiang Jumore E-commerce Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell