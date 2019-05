Kasachstan führt den Westen bei Rückführung von Bürgern aus Syrien an

Nur-Sultan, Kasachstan (ots/PRNewswire) - Die Vereinten Nationenbegrüßen den proaktiven Ansatz Kasachstans bei der Rückführung seinerBürger aus der Konfliktzone in Syrien und Irak, den das Institut füreurasische Integration gefunden hat. Allein im vergangenen Monat hatKasachstan 231 Menschen, darunter 156 Kinder, zurückgeholt, was imGegensatz zu der Zurückhaltung der meisten westlichen Länder steht,Verantwortung für ihre nach Syrien gereisten Bürger zu übernehmen.Ein unabhängiger UN-Menschenrechtsexperte begrüßte die BemühungenKasachstans in der vergangenen Woche und erklärte, dass es die Rechtegefährdeter Kinder und ihrer Mütter schütze. Fionnuala Ní Aoláin,Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die Förderung undden Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, forderte andereLänder auf, dem Beispiel Kasachstans zu folgen.Am 10. Mai sagte Präsident Kassym-Jomart Tokajew, dass diezurückgeführten Kasachen Unterstützung von der Regierung undNichtregierungsorganisationen erhalten hätten, einschließlichmedizinischer, psychologischer und sozialer Hilfe. Diese Initiativefolgt einer früheren Aktion im Januar, bei der 47 kasachische Frauenund Kinder von den Sicherheitskräften zurückgebracht wurden, nachdemsie von militanten Gruppen als Geiseln festgehalten wurden."Wir können bereits über den positiven Effekt dieser Arbeitsprechen. Die Frauen, die im Januar dieses Jahres zurückkehrten,gaben die radikale Vergangenheit auf, bekamen einen Job und knüpftenwieder Verbindungen zu Verwandten. Die Kinder gingen wieder in dieSchule", sagte Präsident Tokajew.Frau Ní Aoláin betonte die wichtige Rolle Kasachstans und sagte,das zentralasiatische Land habe gezeigt, dass es praktisch undrealistisch sei, Frauen und Kinder herauszuholen, und dass dieverbleibende Verantwortung dafür bei mehreren Staaten liege.Es wird gefordert, dass die westlichen Länder ihre eigenen Bürgerzurücknehmen und dazu beitragen, sie in ihren Gesellschaften zuentradikalisieren, anstatt den überlasteten syrischen und kurdischenBehörden die Lösung des Problems zu überlassen.Der UN-Rechtexperte wies darauf hin, dass Kasachstan "die dringendbenötigte Führung in der kritischen globalen Frage" gezeigt habe. DasLand hat Rehabilitationszentren eingerichtet, um den zurückgeführtenFrauen und Kindern zu helfen, wieder ein normales Leben zu führen.Des weiteren wurden Anwälte beauftragt, die Familien bei derWiederherstellung wichtiger Dokumente zu unterstützen und ihnen zuhelfen, einen Arbeitsplatz zu finden.Pressekontakt:Karan Singhinfo@brokenpot.comTel: +44 20 3289 4655Original-Content von: Institute for Eurasian Integration, übermittelt durch news aktuell