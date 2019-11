Karuna Therapeutics: Darum hat sich die Aktie vervielfacht

Kein Halten mehr kennt in den vergangenen zwei Tagen die Aktie des US-amerikanischen Biotechunternehmens Karuna Therapeutics (WKN: A2PM5N).

So hat sich der „Biotech Hotstock“ in nur zwei Tagen etwa versiebenfacht. Dafür gibt es natürlich auch einen guten Grund. So konnte die Gesellschaft kürzlich hervorragende Daten aus ihrer klinischen Phase 2-Studie mit dem Medikamenten-Kandidaten KarXT präsentieren. Bei KarXT handelt es sich um ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung