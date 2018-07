Karteninhaber: Grobe Fahrlässigkeit vermeiden

Frankfurt/Main (ots) - Ob im Restaurant, an der Tankstelle oder imSupermarkt: Für die Deutschen gehört das Bezahlen mit der girocardlängst zum Alltag. Doch was passiert, wenn der Geldbeutel mit denZahlungskarten weg ist? Jetzt heißt es schnell handeln und alleKarten sofort sperren. Auf der sicheren Seite sind Karteninhaber, dieim Umgang mit girocard und PIN ihren Sorgfaltspflichten nachkommen.Nur in diesen Fällen erstatten Banken und Sparkassen unberechtigteAbbuchungen, falls die Karte missbräuchlich eingesetzt wird.Ihren Sorgfaltspflichten kommen Karteninhaber nach, indem sie:- die Geheimzahl (PIN) nicht an Dritte weitergeben und diePIN-Eingabe am Geldautomaten oder Kassenterminal abschirmen- den Geldbeutel samt Zahlungskarten nicht unbeaufsichtigt, z.B.im Auto, in der Ferienwohnung oder an der Badestelle,zurücklassen- die PIN nie zusammen mit der girocard aufbewahren, sondern ambesten im Gedächtnis speichern- den Verlust der Karte sofort bei der Hausbank oder dem zentralenSperr-Notruf +49 116 116* bzw. +49 (0) 30 4050 4050*. melden.Weitere Haftungsbedingungen sind von den Kreditinstituten in ihrenjeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt.* Sperr-Notruf 116 116 aus Deutschland kostenfrei; Gebühren fürAnrufe aus dem Ausland abhängig vom ausländischenAnbieter/NetzbetreiberPressekontakt:EURO Kartensysteme GmbHMargit SchneiderTel.: 069/979454558E-Mail: margit.schneider@eurokartensysteme.deAgentur Schwarz & Sprenger GmbHAnja SchneiderTel.: 089/664335E-Mail: anja.schneider@schwarz-sprenger.deOriginal-Content von: EURO Kartensysteme GmbH, übermittelt durch news aktuell