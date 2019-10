Kartellermittlung gegen Facebook erhält Zulauf weiterer US-Staaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Etliche zusätzliche US-Bundesstaaten haben sich einer Allianz angeschlossen, die kartellrechtliche Bedenken gegen den Online-Riesen Facebook prüfen will.



47 Generalstaatsanwaltschaften zählt das Bündnis einer Mitteilung vom Dienstag zufolge mittlerweile, damit steht die weit überwiegende Mehrheit der US-Bundesstaaten hinter der Untersuchung. Facebooks Aktien reagierten mit deutlichen Kursverlusten auf die Nachricht. Als New Yorks Staatsanwältin Letitia James die Ermittlung im September ankündigte, waren zunächst nur acht Bundesstaaten und der Regierungsbezirk Washington DC mit dabei.

Die Untersuchung soll klären, ob Facebook den Wettbewerb behindert und die Datensicherheit vernachlässigt hat. Zudem soll ermittelt werden, ob Nutzer in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt und die Preise für Werbeanzeigen in die Höhe getrieben wurden. Im Juli hatten bereits die Kartellwächter des US-Justizministeriums eine weitreichende Untersuchung großer Online-Plattformen angekündigt. Darüber hinaus hatte sich Facebook nach den Datenschutz-Skandalen der vergangenen Jahre auch schon mit der US-Handelsaufsicht FTC auf eine Rekordstrafe von fünf Milliarden Dollar (4,5 Mrd Euro) geeinigt./hbr/DP/he