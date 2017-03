Kartellamtsempfehlungen drohen genossenschaftliche Molkereistrukturen zu zerstören

Berlin (ots) - Entschieden widerspricht der DeutscheRaiffeisenverband (DRV) den Schlussfolgerungen des Bundeskartellamtesim Verfahren zu den Lieferbedingungen für Rohmilch. Der DRV sieht inden vom Amt vorgelegten Empfehlungen einen massiven Eingriff inbewährte gesellschaftsrechtliche Strukturen, die zwischen denlandwirtschaftlichen Milcherzeugern und ihren Genossenschaftenbestehen.Der DRV warnt davor, dass die von der Bonner Behördevorgeschlagenen Änderungen das seit über 150 Jahren erfolgreicheModell der im bäuerlichen Eigentum stehenden Erzeugergenossenschaftenbedrohen. Eine Beschädigung der langjährig von den Mitgliedernaufgebauten Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen könnte in derKonsequenz zu Verwerfungen auf dem Milchmarkt führen, die letztlichauch negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage derMilcherzeuger hätten. "Erwartungen, dass solche Maßnahmen zu höherenMilcherzeugerpreisen führen, werden sich nicht erfüllen. Sie führenim Gegenteil zu mehr Unsicherheit für alle Akteure", so DRV-PräsidentManfred Nüssel.Das Bundeskartellamt unterstellt in einem am 13.03.2017veröffentlichten Sachstandspapier, die Lieferbeziehungen zwischenMilcherzeugern und Molkereien seien wettbewerbsrechtlich bedenklichund deshalb anzupassen. Nach Auffassung des DRV sind dieLieferbeziehungen, die von den Mitgliedern der jeweiligenGenossenschaft in demokratischen Verfahren durch Satzung undAnlieferungsordnung geregelt werden, sehr wohl kartellrechtlichzulässig. Die Landwirte als Eigentümer der Molkereigenossenschaftenentscheiden im Rahmen des Genossenschaftsgesetzes selbst über ihreLieferbedingungen wie Vollablieferungs- und Vollabnahmepflicht,Kündigungsfristen und das Verfahren der Preisfestsetzung.Die Vollablieferungspflicht des Mitglieds und dieVollabnahmepflicht der Genossenschaft geben einerseits demMilcherzeuger im ländlichen Raum Sicherheit. Dieser Aspekt gewinntgerade angesichts zunehmend schwankender Märkte und Preise erheblichan Bedeutung. Andererseits erhält die Genossenschaft einebetriebswirtschaftlich belastbare Grundlage zur Absatz- undInvestitionsplanung, die für die bestmögliche Verwertung derMitgliedermilch und zur Zukunftssicherung der Erzeugerbetriebeunabdingbar ist.Die Infragestellung der angemessenen gegenseitigen Rechte undPflichten würde das bewährte gemeinsame Vermarktungsmodell dergenossenschaftlichen Milchwirtschaft ernsthaft gefährden sowie derenStellung gegenüber der Nachfragemacht des Handels und gegenüberausländischen Mitbewerbern schwächen. In der Konsequenz könnte einekontinuierliche und nachhaltige Versorgung der Verbraucher mitdeutschen Milchprodukten beeinträchtigt werden.Die Mutmaßung des Bundeskartellamtes, es gebe eine Abschottung desRohmilchmarktes gegenüber neuen Molkereien, ist für den DRVangesichts des in den letzten Jahren zunehmenden Engagementsausländischer Unternehmen auf dem deutschen Markt nichtnachvollziehbar.Der DRV betont, dass externer Druck, wie er jetzt durch dasBundeskartellamt aufgebaut wird, auf die genossenschaftsinternenWillensbildungsprozesse kontraproduktiv wirkt.Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlichorientierten Unternehmen der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der WertschöpfungsketteLebensmittel erzielen die 2.186 DRV-Mitgliedsunternehmen im Handelund in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissenmit rund 82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 58,8 Mrd. Euro.Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damitEigentümer der Genossenschaften.Pressekontakt:Monika WindbergsDeutscher Raiffeisenverband e.V.Pariser Platz 3 - 10117 BerlinTel. +49 30 856214-430Fax +49 30 856214-432presse@drv.raiffeisen.dewww.raiffeisen.deOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuell