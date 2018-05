Hamburg (ots) - Zum 80-jährigen Bestehen des Magazins'markenartikel' hat der New Business Verlag in Hamburg eineumfangreiche Jubiläumsausgabe herausgebracht. Darin hebt derPräsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, hervor, dass ein"effektiver Wettbewerbsschutz" der "beste Verbraucherschutz" sei. Inder digitalen Wirtschaft gebe es gegenwärtig Probleme, bei denen der"klassische zivilrechtliche Verbraucherschutz an seine Grenzen"stoße. Mundt räumte ein: "Wenn Sie Zweifel an den Ergebnissen einesVergleichsportals haben, können Sie als Einzelner wenig machen." Deroberste deutsche Wettbewerbshüter weiß jedoch Rat: DasBundeskartellamt könne dann untersuchen, wie die "Vergleichsportalefunktionieren, wie Rankings zustande kommen, welche Provisionenfließen und wie die Marktabdeckung der Portale sei", erklärte Mundtim Interview mit dem 'markenartikel'.Bei unterschiedlichen Auffassungen im Internet-Handel bietet MundtUnternehmen an, sich mit "grundsätzlichen Fragen" an dasBundeskartellamt zu wenden. Es gebe immer wieder "neueFallkonstellationen".Das Magazin 'markenartikel - Das Magazin für Markenführung', dasvom Markenverband herausgegeben wird, wurde 1934 als 'Zeitschrift zurFörderung der Qualitätsware' in Berlin gegründetPressekontakt:markenartikel - Das Magazin für MarkenführungVanessa GöbelTelefon: +49 (40) 60 90 09-35goebel@markenartikel-magazin.deOriginal-Content von: markenartikel - Das Magazin für Markenführung, übermittelt durch news aktuell