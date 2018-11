Kartellamt will über Unitymedia-Übernahme durch Vodafone entscheiden

Weitere Suchergebnisse zu "Liberty Global A":

BONN (dpa-AFX) - Das Bundeskartellamt will die geplante milliardenschwere Übernahme des Kabelanbieters Unitymedia durch den britischen Telekommunikationsriesen Vodafone wie erwartet selbst prüfen.



Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sei die Verweisung des Fusionsfalles von Vodafone und Liberty Global beantragt worden, sofern er deutsche Märkte betreffe, teilte die Behörde am Donnerstag in Bonn mit.

"Von den Wirkungen des Zusammenschlusses ist vor allem Deutschland betroffen", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. "Hier könnte die Übernahme von Unitymedia zu ganz erheblichen Veränderungen der Marktverhältnisse im Bereich des Kabelfernsehens und der Telekommunikation führen." Mundt hatte bereits im August angekündigt, einen Verweisungsantrag zu prüfen.