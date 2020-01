Kartellamt will härter und vorbeugend gegen Facebook vorgehen

Düsseldorf (ots) - Das Bundeskartellamt fordert, dass es Digitalkonzernen wieFacebook vorbeugend harte Vorgaben machen kann, um deren Marktdominanz zuschwächen. "Wir sollten bestimmten Digitalgiganten früher und schneller alsbislang Auflagen machen können. Die Dynamik des Internets bringt es mit sich,dass es nicht ausreicht, wenn wir immer erst dann tätig sein dürfen, wennbereits Tatsachen von den Unternehmen geschaffen wurden", sagte Andreas Mundt,Chef des Bundeskartellamtes, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag).Kunden sollten das Recht erhalten, Daten zu einem Wettbewerber mitzunehmen. "DieKunden müssen nicht nur einen theoretischen Anspruch haben, ihre Daten zu einemWettbewerber mitzunehmen. Das muss technisch einfacher werden." Gesammelte Datendürften nicht auf Dauer alleiniges Eigentum eines marktbeherrschenden Konzernssein. Zudem könnte es den Wettbewerb beleben, eine "Öffnung abgeschotteterSysteme durch die Vorgabe von Interoperabilität beispielsweise vonMessenger-Diensten zu erzwingen", sagt Mundt weiter. Dann könnten Nachrichtenetwa aus Whatsapp direkt an andere Dienste geschickt werden, so wieSMS-Nachrichten auch zwischen allen Telefonkonzernen der Welt ausgetauschtwerden.Mundt gibt sich optimistisch, dass der Bundesgerichtshof dem Kartellamt dochnoch erlaubt, Facebook die Zusammenführung von Daten mit denen der TochterfirmaWhatsApp zu untersagen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte dies abgelehnt."Wir haben Beschwerde beim Bundesgerichtshof eingereicht. Wir sind davonüberzeugt, dass Facebook seine marktbeherrschende Stellung missbräuchlichausnutzt, wenn es diese Daten ohne ausdrückliche Zustimmung der Nutzerzusammenführt."Dem Stromkonzern RWE drohte Mundt für die Zukunft mit einer Missbrauchskontrollewegen zu hoher Marktmacht. RWE sei "mit Abstand der größte Erzeuger" und stünde"vergleichsweise nahe an der Beherrschungsschwelle" des Stromanbietermarktes.Das Unternehmen sei im Jahr 2019 "in einer erheblichen Anzahl von Stunden fürdie Deckung der Stromnachfrage unverzichtbar" gewesen, weil es häufig nur wenigStrom aus regenerativen Quellen gäbe. Falls also die Marktmacht von RWE zunähme,könnte dem Unternehmen verboten werden, die Preise gezielt hochzutreiben. "HohePreise müssen zwar möglich sein im Strommarkt, um zu neuen Investitionenanzuregen, aber sie dürfen nicht durch eine künstliche Verknappung entstehen.Das wäre so wie bei den Kornhändlern im antiken Rom: Die durften auch keine Warezurückhalten", erklärte der Kartellamtschef.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4481535OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell