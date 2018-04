Karstadt steigt in Curated Shopping ein

Essen (ots) - Die Karstadt Warenhaus GmbH treibt ihren Weg zumerfolgreichen Omnichannel-Händler entschieden voran und steigt in dasCurated Shopping-Geschäft ein. Mitte April wurden wesentliche Assetsdes Berliner Stilberatungs-Startups Kisura erworben und alseigenständiges Tochter-Unternehmen aufgestellt.Kisura bietet seit 2013 von erfahrenen Stylisten zusammengestellteDamenmode an: Kundinnen können auf der Plattform online ihreStyling-Wünsche angeben und erhalten dann Pakete mit einerentsprechenden Auswahl, die sie unverbindlich anprobieren können. Beider Zusammenstellung ergänzen sich ein professionelles Styling-Teamsowie modernste Technologie, wie die intern entwickelteProdukt-Empfehlungs-Engine."Unser Ziel, bis 2020 eines der am schnellsten über alle Kanälewachsenden Handelsunternehmen zu werden, forciert auch, dass wir neueKompetenzen aufbauen und integrieren können", erklärt Karstadt-CEODr. Stephan Fanderl. "Mit dem Erwerb gewinnen wir entscheidendesKnow-how in puncto Stylingkompetenz und systemgestützte, individuelleKundenberatung."Karstadt-Finanzchef Miguel Müllenbach erklärt: "Beratung wirdkünftig weder rein stationär, noch rein durch Algorithmen erfolgen,deshalb müssen Händler - und zwar gerade solche mit hohemFashion-Anteil - die Verbindung aus beidem beherrschen. DasMarktvolumen für Einzelhändler mit personalisierter Ansprache wirdbereits heute auf über 2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Darin liegenganz klar Möglichkeiten, von denen wir mit Kisura profitierenwollen".Die Kisura-Gründerinnen Tanja Bogumil und Linh Nguyen sehen neueChancen für das Startup: "Wir freuen uns, unseren Kundinnen weiterhinden gewohnten Einkaufs-Service zu bieten und sie mit persönlicherModeauswahl zu begeistern. Gleichzeitig wird das Geschäft zukünftigvon Karstadts langjähriger Expertise in der Warenbeschaffung undLogistik profitieren."Tanja Bogumil und Linh Nguyen bleiben an Bord des neuaufgestelltenUnternehmens. Der neue Sitz in der Karstadt-Filiale BerlinHermannplatz ermöglicht verbesserten Warenzugriff sowie den engenAustausch zwischen Warenhaus und Online-Geschäft.Pressekontakt:Karstadt Warenhaus Unternehmenskommunikationpresse@karstadt.de02 01 / 727 20 30Original-Content von: Karstadt Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell