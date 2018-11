Karrieretag der Hamburger Fern-Hochschule am 17. November / Infos aus erster Hand zum berufsbegleitenden Fernstudium (FOTO)

--------------------------------------------------------------Kostenlos teilnehmenhttp://ots.de/LHaal8--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -Welche Vorteile ein flexibles und familienfreundliches FernstudiumBerufstätigen bietet, erfahren Interessierte am 17. November von 11bis 14 Uhr am Karrieretag im neuen HFH-Studienzentrum Hamburg(Hamburger Straße 181a).Bei der kostenlosen Veranstaltung erhalten die Besucherinnen undBesucher detaillierte Infos zu den Studiengängen BWL, Psychologie undWirtschaftsingenieurwesen. Verantwortliche HFH-Professorinnen und-Professoren stellen die Fernstudiengänge und die damit verbundenenBerufsbilder und Karrierechancen vor.Außerdem berichtet HFH-Absolvent Ralph Homuth, wie einberufsbegleitendes Fernstudium abläuft, was es bei der Organisationzu beachten gilt und wie es berufliche Karrieren beflügeln kann.Die Besucher können zudem die Seminarräume des Studienzentrumsbesichtigen und sich zu allen Fragen rund um das Studium beratenlassen. Alle Teilnehmer erhalten einen HFH-Bildungsgutschein im Wertvon 200 Euro.Der HFH-Karrieretag in der Übersicht:"Wie bewegt man sich im Dreieck zwischen Familie, Beruf und Studium?"Ralph Homuth (B.A./LL.M.), HFH-Absolvent in BWL und WirtschaftsrechtRalph Homuth berichtet von seiner "Dreiecksbeziehung" aus Familie,Beruf und Fernstudium und erzählt, wie er sich darin organisiert hat.Der 42-jährige Familienvater aus Hamburg kennt das HFH-Fernstudiumaus dem Effeff: Neben seinem damaligen Job als Projektleiter in derFilmbranche startete er zuerst ein Zertifikatsstudium, studierte dannden Bachelor BWL und absolvierte anschließend denOnline-Masterstudiengang Wirtschaftsrecht. Heute hat er seinberufliches Ziel erreicht, arbeitet als Steuerberater und berät unteranderem Künstler und Mandanten aus dem Filmbusiness. Im Anschluss anden Vortrag steht Ralph Homuth für Fragen der Gäste zur Verfügung."Welche beruflichen Wege eröffnen sich nach dem Psychologiestudium?Therapeutische Anschlussausbildungen im Überblick"Vertr.-Prof. Dr. Maren MetzBachelor Psychologie und Wirtschaftspsychologie"Welche Vorteile hat das Fernstudium BWL an der HFH?"Prof. Dr. Wolf-Eckhard KautzBachelor BWL"Ingenieurwesen im 21. Jahrhundert - was das Studium an der HFHeinzigartig macht"Prof. Dr. Ronald DeckertBachelor Wirtschaftsingenieurwesen und MasterWirtschaftsingenieurwesenIm Anschluss an die Vorträge beantworten die Referenten undMitarbeiter des Studierendenservice Fragen zum Fernstudium undberaten zu allen Fernstudiengängen der HFH.Dabei können z.B. häufig gestellten Fragen zum HFH-Fernstudiumindividuell geklärt werden:- Wie begleitet und unterstützt die HFH Studierende auf dem Wegzum Abschluss?- Wie laufen die studienbegleitenden Präsenzphasen in denStudienzentren ab?- Wie kann man auch ohne Abitur studieren?- Welche Vorleistungen aus Ausbildung und Beruf können angerechnetwerden?- Was schätzen Arbeitgeber besonders an Absolventinnen undAbsolventen eines Fernstudiums?Anmeldung zur kostenlosen und unverbindlichen Teilnahme über dieHFH-Website: www.hfh-fernstudium.dePressekontakt:Thomas GrafHFH · Hamburger Fern-HochschulePresse- und Öffentlichkeitsarbeitthomas.graf@hamburger-fh.de040 35094-3482Original-Content von: HFH Hamburger Fern-Hochschule gem. GmbH, übermittelt durch news aktuell