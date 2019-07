Unterföhring (ots) -Sie sind gut ausgebildet, heiß auf den nächsten Karriereschritt -und haben einen Traumjob vor der Nase: Elf Bewerber kämpfen in derneuen ProSieben-Show "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" um einenattraktiven Geschäftsführerposten in einem von Jochen SchweizersUnternehmen. Das wohl längste Bewerbungsgespräch aller Zeiten beginntfür fünf Frauen und sechs Männer mit einer Überraschung. "Früher gabes bei Jochen Schweizer keinen Job, ohne dass jemand Bungeegesprungen ist, selbst unsere Putzfrau musste diese Bewährungsprobeerleben. Diese Zeiten sind vorbei, wir legen einen drauf: Wir gehenzusammen Fallschirmspringen", verkündet Jochen Schweizer seinenJob-Anwärtern am ersten Tag des Bewerbungsmarathons - und setzt dieBewerber in einen Helikopter...Das sind die Bewerber bei "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer"Catharina (30), Einzelhandelskauffrau aus Heusweiler/Saarland; Daniel(42), Industriedesigner aus Leipzig; Jessica (28),Marketing-Managerin aus Fürth; Afrodite (35), Juristin aus Berlin;Patrick (33), Golflehrer aus Bottrop; Anja (31), Lifestyle-Bloggerinaus Berlin; Peter (35), Marketing-Manager aus München; Frank (46),Dipl.-Ingenieur aus Stuttgart; Danny (29), Projektmanager ausDortmund; Zilbear (40), Gastronom aus Metzingen; Nergiz (39),Unternehmerin aus Köln.Alle Infos rund um das Format, Jochen Schweizer und die Bewerberfinden Sie auf http://presse.prosieben.de/traumjob. ExklusivesBonusmaterial und wöchentliche Previews zur Sendung sowie 360°-Fotoszu den spektakulären Drehorten gibt es auch aufwww.prosieben.de/tv/der-traumjob-bei-jochen-schweizer.Hintergrundinfos gibt es außerdem während der Sendung im red buttonPortal von ProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV."Der Traumjob - bei Jochen Schweizer", ab 9. Juli immer dienstagsum 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell