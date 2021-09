Karriereseiten leicht gemacht: Recruitee launcht neuen CareersHub

Amsterdam (ots) -- Der neue CareersHub von Recruitee ermöglicht es HR-Teams ohne Programmierkenntnisse individuelle Karriereseiten zu erstellen, mit der sie Bewerber*innen durch eine ansprechende Präsentation ihres Unternehmens und seiner Kultur auf sich aufmerksam machen können.- Perry Oostdam, CEO von Recruitee kommentiert: "HR-Teams müssen in der Lage sein, Karriereseiten in Eigenregie zu erstellen und zu bearbeiten."- Eine starke Employer Brand ist im Kampf um Talente entscheidend: Interne Daten aus Recruitees Bewerbermanagement-Lösung belegen im Vorjahresvergleich einen Anstieg der veröffentlichten Stellen von 180 %, bei einem gleichzeitigen Rückgang der neuen Bewerber*innen um 20 %.Recruitee, Entwickler der gleichnamigen SaaS-Lösung für kollaboratives Recruiting, kündigt heute den Launch seines CareersHub an. Mit dem neuen Angebot will Recruitee Unternehmen erleichtern, neue Bewerber*innen anzuziehen und eine konkurrenzfähige Employer Brand zu schaffen. Gerade durch den Trend zum Remote Recruiting werden professionelle Karriereseiten immer wichtiger für die Personalgewinnung.Der CareersHub erlaubt dank seines No-Code-Charakters, die Erstellung moderner Karriereseiten ganz ohne technische Hürden und verschafft HR-Teams bei ihrer Employer-Branding-Strategie mehr Unabhängigkeit. Die Lösung bietet fertige Bausteine und vollständig anpassbare Designs zur einfachen Gestaltung gebrandeter Seiten.Eine gut strukturierte Karriereseite verlangt mehr als simple Stellenausschreibungen und generische Stockfotos. Gleichzeitig stellt die notwendige zeitliche und finanzielle Investition in eine Neugestaltung ein Hemmnis dar. Perry Oostdam, CEO von Recruitee, kommentiert: "HR-Teams müssen in der Lage sein, Karriereseiten in Eigenregie zu erstellen und zu bearbeiten. Genau das macht unser neuer CareersHub möglich. Es reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für das Design und erlaubt gleichzeitig den Aufbau einer Employer Brand, welche die besten Kandidat*innen für den jeweiligen Job gewinnt."HR-Teams ohne technische Vorkenntnisse in Entwicklung oder Webdesign können die Optik und das Branding der Karriereseiten ganz nach ihren Vorstellungen gestalten. Marcin Moszyk, Chief Product Officer bei Recruitee, ergänzt zu den Vorteilen des No-Code-Ansatzes: "Wir haben den CareersHub anhand des Feedbacks unserer Kund*innen und mit Blick auf die Endnutzer*innen entwickelt. Diese können mit unseren fertigen Vorlagen und Bausteinen in wenigen Minuten komplette Karriereseiten erstellen. Das Beste ist: Jede*r im HR-Team kann sich einbringen!"Perry Oostdam und sein Team sind überzeugt: Eine Karriereseite, gepaart mit einer effektiven Strategie und einem ansprechenden Design, kann zu einer starken Employer Brand beitragen, die Top-Talente anzieht.Der CareersHub ist ab sofort für alle Recruitee-Kunden verfügbar.Über RecruiteeRecruitee ist die führende Software für kollaboratives Recruiting, die Teams jeder Größe ermöglicht, ihre Personalgewinnung zu optimieren. Mehr als 4.000 Kunden in über 75 Ländern, darunter Die Autobahn, Breitling und Trusted Shops, vertrauen auf Recruitee. Recruitee hilft Unternehmen, erfolgreiche Teams aufzubauen und kollaborativ bessere Einstellungsentscheidungen zu treffen. Die Software umfasst Features für Sourcing, Bewerbermanagement, Recruiting-Analysen und vieles mehr, vereint in einer einfach zu bedienenden Plattform. Mehr über Recruitee unter www.recruitee.comPressekontakt:PIABOCarl Evers01736710976recruitee@piabo.netOriginal-Content von: Recruitee, übermittelt durch news aktuell