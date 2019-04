Karrierenetzwerk Xing kauft IT-Jobplattform Honeypot

Weitere Suchergebnisse zu "Xing":

HAMBURG (dpa-AFX) - Das deutsche Karrierenetzwerk Xing baut sein Geschäft mit einer weiteren Übernahme aus.



Für einen Basiskaufpreis von 22 Millionen Euro übernimmt der Konzern den Nischenanbieter Honeypot. Die Berliner bieten eine Jobplattform für IT-Experten, teilte Xing am Montag in Hamburg mit. Zum Basiskaufpreis würden erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 35 Millionen Euro kommen. Das sei die bisher größte Übernahme des Unternehmens.

"Honeypot stellt das übliche Prinzip der Jobsuche auf den Kopf: Hier bewerben sich Unternehmen bei Arbeitnehmern - nicht umgekehrt", hieß es. Xing hatte in den vergangenen Jahren immer wieder kleinere Unternehmen übernommen.

So schlug das Unternehmen erst im Jahr 2017 bei Prescreen, einem Betreiber von Bewerbermanagementsystem, und Internations, einem Startup zur Vernetzung von im Ausland lebenden Berufstätigen, zu. Die im SDax notierte Xing-Aktie lag am Montagmorgen 0,8 Prozent im Plus und damit etwas unter dem Index-Durchschnitt./fba/elm/zb