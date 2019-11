Karriere-Hotline der Bundeswehr - Kommunikationscenter in Stuttgart jetzt bundesweit (FOTO)

Stuttgart (ots) -Seit dem 6. November läuft die Karriere-Hotline der Bundeswehr vollständig überdas Kommunikationscenter des Bundesamtes für das Personalmanagement derBundeswehr in Stuttgart. Durch die zentrale Terminvergabe können denBundeswehr-Interessenten bundesweit verschiedene Termine in den heimatnahenKarriereberatungsbüros vorgeschlagen werden. Die Karriereberatung ist von nun annicht mehr mit telefonischen Erstkontakten gebunden, sondern kann sich voll aufdas Thema "Beratung" konzentrieren. Die potenziellen Bewerber entscheiden somitvon nun an selbst, wann und wo sie beraten werden möchten. Neben Telefonie undTerminvergabe werden jetzt auch E-Mailverkehr und zukünftig ein Karrierechatzentral angeboten. Das erlaubt eine synchronisierte Terminplanung zwischen demzentralen Kommunikationscenter der Bundeswehr und den jeweiligenKarriereberatungsbüros.Kommunikationscenter der BundeswehrAnsprechzeiten: Montag bis Freitag 8:00 - 20:00 UhrErreichbarkeit: 0800/9800880Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: 0221 9571 4223E-Mail: pizpersonalpresse@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell