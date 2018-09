Karriere bei der Deutschen Rentenversicherung Bund: Jetzt schon für 2019 bewerben!

Berlin (ots) - Die Deutsche Rentenversicherung Bund suchtNachwuchskräfte: "Junge Menschen, die einen sicheren und sinnvollenJob im öffentlichen Dienst suchen, können sich ab sofort für denAusbildungsbeginn im Herbst 2019 bei uns bewerben", sagtPressesprecher Dirk von der Heide.An den vier Standorten in Stralsund, Berlin, Gera und Würzburgbildet die Deutsche Rentenversicherung Bund jedes Jahr mehr als 200Azubis zu Sozialversicherungsfachangestellten und Fachinformatikernaus. "Unseren Nachwuchskräften bieten wir eine Ausbildung mitlangfristiger Perspektive, ein angenehmes Arbeitsumfeld, eineangemessene Bezahlung und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten",sagt von der Heide. Auch flexible Arbeitszeitmodelle, Maßnahmen zurGesundheitsförderung und soziale Leistungen gehören dazu.Neben den Ausbildungsberufen bietet die DeutscheRentenversicherung Bund jährlich über 100 duale Studienplätze inBerlin und Bochum an. "Durch die Kombination von Theorie und Praxiswerden unsere Studenten bestens auf das Berufsleben vorbereitet", soDirk von der Heide. Das Studium ist gebührenfrei und wird vergütet.Einen Überblick über alle Berufe, den Ort, die Dauer und dieInhalte der Ausbildung gibt es auf www.macht-mit-sicherheit-sinn.de.Dort kann man sich auch direkt online bewerben. Die DeutscheRentenversicherung Bund ist einer der größten Arbeitgeber in Berlinund beschäftigt bundesweit rund 25.000 Mitarbeiter.Pressekontakt:Pressesprecher Dr. Dirk von der HeideTelefon 030 / 865-89178Telefax 030 / 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell