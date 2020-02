KarriereCenter bautec: Ärmel hoch und Anpacken (FOTO)

Berlin (ots) - KarriereCenter bautec in Halle 5.2 - Plattform für Ausbildung,Studium und Weiterbildung in der Bau- und Gebäudetechnikbranche - ForumKarriereCenter bautec - spezielle Angebote für Schulklassen und Studierende -Wettbewerb "Auf IT gebaut" - Wettbewerb "Studenten | Gestalten | Zukunft"Wieviel Fingerspitzengefühl benötigt die Installation von Trinkwasserleitungen?Sollten Industriekletterer schwindelfrei sein? Wie wird ein Minischraubstockmontiert? Was genau macht eigentlich ein Geomatiker? Wie trifft man einen Nagelzielsicher auf den Kopf? Lässt sich mit moderner Gebäudetechnik aktiv CO2einsparen und damit etwas für den Klimaschutz tun?Antworten auf diese Fragen gibt es auf der bautec, die vom 18. bis 21. Februarauf dem Messegelände in Berlin stattfindet. Schüler*innen ab der Klassenstufe 7,Auszubildende, Studierende, Absolventen, Beschäftigte und Fachkräfte der Bau-und Gebäudetechnikbranche sowie an Weiterbildung bzw. Umschulung Interessiertesind eingeladen sich im KarriereCenter bautec zu informieren, auszuprobieren,anzupacken und mitzumachen. Vier Tage lang können sie testen, ob sie auch dienötige Power für ein Berufsleben als Maurer, Sanitärinstallateur oder Architektmitbringen. Wer direkt Nägel mit Köpfen machen möchte: Sowohl für Fachkräfte alsauch für Neueinsteiger gibt es vor Ort ein großes Angebot an Weiterbildungs- undJobangeboten wie auch an attraktiven Praktika und Ausbildungsplätzen.Unternehmen und Ausbilder informieren zudem gerne im persönlichen Gespräch.Engagierte Talente werden in der Baubranche dringend gesucht - guteVoraussetzungen also, um im Job gleich voll durchstarten zu können.Einmal Bauprozess zum Anfassen, bitte.Das KarriereCenter bautec in der Halle 5.2 ist die Plattform für Ausbildung,Studium und Weiterbildung in der Bau- und Gebäudetechnikbranche. Es ist keinegewöhnliche Plattform: Im Fokus steht das Miteinander der Branchen und Gewerke,das Aufzeigen aller Phasen im Bauprozess, von der Planung über die Ausführungbis hin zur Fertigstellung und Nutzung. Gemeinsam mit dem Berufsförderungswerkder Fachgemeinschaft Bau und der Knobelsdorff-Schule OberstufenzentrumBautechnik wurde ein neues Konzept für das KarriereCenter bautec entwickelt beidem - im Unterschied zu Fachmessen und anderen Berufs- und Karrieremessen -nicht einzelne Unternehmen oder Institutionen, sondern das jeweilige Gewerk imMittelpunkt steht.Insgesamt informieren rund 80 Aussteller über Aus- undWeiterbildungsmöglichkeiten der einzelnen am Bauprozess beteiligten Gewerke: vonPlanern und Architekten über den Rohrleitungs-, Kanal- und Straßenbau, hinzu denGerüstbauern, Industriekletterern, Trockenbauern, Metallbauern, Stuckateuren,Malern, Fliesenleger sowie Ofen- und Luftheizungsbauer, Sanitär-, Heizungs- undKlimafachleute, Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme, Tischler,u.v.m.. Erstmalig beteiligen sich dabei u.a. die Gerüstbauer, dieIndustriekletterer, die Maler und Schornsteinfeger sowie der Rohrleitungsverbandam KarriereCenter bautec. Das Ziel des KarriereCenters bautec liegt darin, dasZusammenspiel aller beteiligten Akteure anschaulich darzustellen, um so dasInteresse an den einzelnen Berufen und der Branche insgesamt zu wecken und zusteigern.Von der bautec zur EuropameisterschaftDas KarriereCenter bautec dient vielen Nachwuchstalenten auch alsWettkampfarena. Ausgetragen wird hier zum Beispiel ein Ausscheidungswettbewerbin der Kategorie Stuckateur für die "Euroskills 2020", die Ende September inÖsterreich stattfinden. Der dortige Wettbewerb gilt als Europameisterschaft derBerufe. Die EU-Kommission fördert damit technische und berufsbezogeneAusbildungen. In der Wettkampfarena dürfen sich am 19. Februar im Rahmen derBrötje-Geberit-Challenge Meister und am 20. Februar Gesellen und SHK-Azubisbeweisen. In Zweier-Teams demonstrieren sie vor den Augen der BesucherMontagearbeiten, Wartungsdurchführung sowie Fehlererkennung und messen sich imtheoretischen Wissen. Genauigkeit, Geschwindigkeit und Teamfähigkeit gilt es beider Rohrleitungs-Challenge am Stand des Rohrleitungsbauverbands unter Beweis zustellen. Aufgabe ist die fachgerechte Herstellung einer simuliertenTrinkwasserleitung DN 100/80. Dabei muss jeder Handgriff derRohrleitungsbau-Azubis sitzen.Forum KarriereCenter bautec bietet HintergrundinformationenDas Vortragsprogramm im Forum KarriereCenter bautec rundet das vielfältigeAngebot in der Halle 5.2 ab. Das Bundesministerium des Inneren, für Bau undHeimat (BMI) lädt am 18. Februar um 11.30 Uhr und 19. Februar um 15 Uhr zur#ChallengeBundesbau. Expertinnen und Experten aus dem BMI sowie aus den Ämternfür Bundesbau der Bundesländer Brandenburg, Bremen, NRW und Hessen diskutierenund informieren hier u.a. zu Themen wie Aufgaben des Bundesbaus und Werdegängenim Bundesbau. Begleitet wird die Podiumsdiskussion mit einem Quiz für dieBesucher. Besucher erfahren im Forum des KarriereCenter bautec zudem was und wieman an der Fachhochschule Erfurt oder der Hochschule für Technik und WirtschaftBerlin (HTW Berlin) studiert. Auch der Rohleitungsbauverband e.V., LidlPersonaldienstleistung GmbH & Co. KG, der Lehrbauhof Berlin sowie TM Ausbau GmbHnutzen die Gelegenheit im Forum zu informieren.Preisverleihung "Auf IT gebaut - Bauberufe mit Zukunft"Am 19. Februar werden im Rahmen der bautec die Sieger des Wettbewerbs "Auf ITgebaut - Bauberufe mit Zukunft" ausgezeichnet, die mit digitalen Ideen undLösungen zum Thema "Bauwirtschaft innovativ" ihre Sicht auf die Zukunft derBauwirtschaft einbringen. Insgesamt zwölf Preise in vier Kategorien werdenverliehen und von Christian Hirte, Parlamentarischer Staatssekretär beimBundesminister für Wirtschaft und Energie, an die Nachwuchskräfte überreicht.Hinzu kommen der Sonderpreis Startup und der Sonderpreis der Ed. Züblin AG. DerWettbewerb, der unter anderem vom Bundesministerium für Wirtschaft undTechnologie getragen wird, richtet sich an Auszubildende, Studierende undBeschäftigte der Bauwirtschaft.Preisverleihung im Wettbewerb "Studenten I Gestalten I Zukunft"Im Rahmen des Hochschultages am 20. Februar werden die drei bestenNachwuchskonzepte im Wettbewerb "Studenten I Gestalten I Zukunft" ausgezeichnet.Studierende aus Deutschland und den europäischen Nachbarländern waren aufgerufenzum Wettbewerbsthema "Kreativität I Klimaschutz I Ziele" Projektarbeiten derThemenkomplexe Raum, Gebäude und Quartier einzureichen. Die neun für dieFinalrunde des Wettbewerbs nominierten Teams stellen in Kurzvorträgen im BAKAFORUM in der Halle 3.2 ab 12.30 Uhr ihre Wettbewerbsbeiträge vor. Eineinterdisziplinäre Jury aus Architekten, Fachplanern, Sozialwissenschaftlern undNutzern bewertet im Anschluss an die Präsentationen anhand von Kriterien wieInnovationspotential, Plausibilität, Gebrauchstauglichkeit und Realisierbarkeit.Die Preisverleihung findet ab 16 Uhr im BAKA Forum statt. Die Projekte der amWettbewerb teilnehmenden Teams werden an allen Tagen am Stand der Hochschulen imKarriereCenter bautec in der Halle 5.2 ausgestellt.bautec Campus: Technik, Jobs und Top-KontakteAuch für Studierende und Hochschulabsolventen bietet die bautec 2020hervorragende Möglichkeiten, sich mit der attraktiven Branche zu vernetzen. Zielist es den Dialog zwischen Wissenschaft, Ausbildung und Baupraxis zu fördern.Auf der bautec, der Plattform für alle Themen rund ums Bauen, werden neueProdukte und Arbeitsprozesse vorgestellt und aktuelle Trends wie unter anderemserielles Bauen, Re-Use und grünes Bauen diskutiert. Auf themenspezifischenRundgängen, in Kongressen und Fachveranstaltungen können Interessierte sich überneue Technologien informieren, mit Profis und Gründern diskutieren - undvielleicht sogar den künftigen Arbeitgeber über die Angebote an der Jobwallfinden. Hochschulen und Universitäten informieren an einem gemeinsamen Standüber Studiengängen der Bau- und Gebäudetechnik sowie zu Angeboten für dieberufliche Zukunft.Studierende erhalten bei Vorlage eines Studierendenausweises an der Tageskassean allen vier Tagen freien Eintritt. Wer sich schon vorab sein kostenfreiesTicket für die bautec und das KarriereCenter bautec sichern möchte, kann diesmit dem Code bautec_Campus2020 im Onlineticketshop der bautec tun. Achtung: BeimEinlass muss der Studierendenausweis vorgelegt werden.Schulklassen aufgepasst!Gut geplant, ist halb gewonnen! Mit der Voranmeldung für den Besuch desKarriereCenter bautec sichern sich Schulklassen nicht nur den freien Eintritt,sondern auch ein Lunchpaket von den Sozialkassen der Bauwirtschaft gesponsert.Anmeldeschluss ist der 12. Februar 2020. Alle Informationen und dasAnmeldeformular gibt es online unterwww.bautec.com/FuerBesucher/KarriereCenterBautec.Tickets für Schüler*innen, Auszubildende und StudierendeAuszubildende, Studierende und Schüler*innen (ab der Klassenstufe 7 bis zumAbitur) erhalten gegen Vorlage eines Schüler- bzw. Studierendenausweises an denTageskassen freien Eintritt. Ein kostenfreier Zutritt ins KarriereCenter bautecin der Halle 5.2 wird so ermöglicht. Auszubildende und Studierende haben zudemdie Möglichkeit, die bautec zu besuchen. 