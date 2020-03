Karrie: Reicht das?

Für die Aktie Karrie aus dem Segment "Elektronische Fertigungsdienste" wird an der heimatlichen Börse Hong Kong am 15.03.2020, 01:00 Uhr, ein Kurs von 1.06 HKD geführt.

Unser Analystenteam hat Karrie auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Karrie hat mit einer Dividendenrendite von 7,96 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.1%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt +5,86. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Karrie-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Karrie ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,12 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 55,12 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Karrie-Aktie ein Durchschnitt von 1,12 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,07 HKD (-4,46 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (1,17 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,55 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Karrie-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Karrie erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.