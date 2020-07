Karora Resources gibt Vereinbarung zum Verkauf seiner verbleibenden 28%-Beteiligung am Nickelprojekt Dumont für 48 Mio. Dollar bekannt und kündigt Aktienkonsolidierung an

Quelle: IRW Press

Type date here

TORONTO, 22. Juli 2020 – Karora Resources Inc. (TSX: KRR) („Karora“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/play/karora-resources-on-track-to-become-mid-tier-gold-producer-in-australia/) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung getroffen hat, seine 28%-Beteiligung am Nickelprojekt Dumont („Dumont“) an zwei von Waterton Global Resource Management, Inc. beratene private Fonds (gemeinsam „Waterton“) für einen Gesamtbetrag von bis zu 48 Millionen Dollar zu verkaufen., vorbehaltlich der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung