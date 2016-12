Karolin Lampert für Ladies European Tour qualifiziert / Sieben Damen und sieben Herren starten 2017 in Europas erster Liga (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Karolin Lampert landet beim Tour School Final Qualifying imSamanah Country Club in Marrakesch auf dem dritten Platz undqualifiziert sich für die Ladies European Tour (LET) Saison 2017. MitRunden von 68, 70, 73, 67 und 67 (346 Schläge) sichert sich dieSandhäuserin eine der 30 im Finale vergebenen Spielberechtigungen fürdas kommende Jahr."Ich bin sehr froh, die fünf Tage gemeistert zu haben und dasTurnier als geteilte Dritte zu beenden. Ich habe diese Woche sehrgutes Golf gespielt", bilanziert Lampert. Nach ihrer 68er-Runde zumAuftakt lag die Spielerin des Golf Team Germany über alle fünf Tageunter den Top-20 und sicherte sich mit starken Schlussrunden imEndklassement Platz 3. "Der Start war schon ordentlich, aberinsbesondere die beiden bogeyfreien Schlussrunden waren sehr gut. Ichstarte jetzt mit viel Selbstvertrauen in die Saison 2017", soLampert.Auch Damen-Bundestrainer Stephan Morales zeigt sich begeistert:"Die Leistung von Karo Lampert ist bemerkenswert. Auch wenn sich inletzter Zeit bei ihr ein Aufwärtstrend gezeigt hat, ist der Druck inder Qualifying School immer immens hoch. In dieser Situation einesolch starke Leistung zu zeigen, ist herausragend und sollte Karoviel Motivation für die kommende Saison geben."Siegerin des Turniers ist die Schwedin Madelene Sagstrom mit 343Schlägen, vor der Isländerin Valdis Thora Jonsdottir (345 Schläge).Mit Chiara Mertens (GC Hubbelrath) und Anastasia Mickan (G&LCBerlin-Wannsee) waren zwei weitere deutsche Spielerinnen am Abschlag.Sie verpassten aber den Cut der besten 60 Spielerinnen nach vierRunden und damit eine Spielberechtigung für 2017. Mertens wurde 67.,Mickan landete auf Platz 96.Insgesamt haben mit Olivia Cowan, Isi Gabsa, Sandra Gal, NinaHolleder, Ann-Kathrin Lindner, Caroline Masson und Karolin Lampertsieben deutsche Spielerinnen eine Spielberechtigung für die LadiesEuropean Tour. Gal und Masson starten darüber hinaus auf deramerikanischen LPGA Tour. Auch die deutschen Herren sind mit einerMannschaftsstärke von sieben Akteuren auf der European Tourunterwegs. Florian Fritsch, Sebastian Heisele, Martin Kaymer,Maximilian Kieffer, Alexander Knappe, Bernd Ritthammer und MarcelSiem vertreten die deutschen Farben in der europäischen ersten Liga.Hinzu kommt Alex Cejka auf der amerikanischen PGA Tour."Wir freuen uns, dass Deutschland im kommenden Jahr so stark wienoch nie auch auf den großen Touren in Europa und Amerika vertretensein wird. Am Beispiel Karo Lampert erkennt man die förderlichenEigenschaften, die man leben muss: Hingabe, professionelles Arbeitenund nicht zuletzt die Fähigkeit, sogenannte Leistungsplateaus alsHerausforderung anzunehmen", sagt Marcus Neumann, Vorstand Sport desDeutschen Golf Verbandes.Pressekontakt:DEUTSCHER GOLF VERBAND e.V.Sebastian Schmidt- Externe Kommunikation -Kreuzberger Ring 6465205 WiesbadenTel. 0611-99020-126Fax 0611-99020-164E-Mail: schmidt@dgv.golf.deInternet: www.golf.de/dgvOriginal-Content von: Deutscher Golf Verband, übermittelt durch news aktuell