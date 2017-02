Karnevalszeit: Katerstimmung auf Deutschlands Straßen (FOTO)

Köln (ots) -- Ford Umfrage zeigt: 56 Prozent der Millennials setzen sich auchverkatert noch hinter das Steuer- Autofahren mit Kater - beispielsweise nach einer Karnevalsparty- kann aufgrund des Restalkohols im Körper lebensgefährlich sein- Besonders junge Autofahrer zwischen 18 und 34 Jahren sindleichtsinnig und überschätzen sich selbstOb Karneval, Fasching oder Fastnacht - mit dem Beginn desStraßenkarnevals an Weiberfastnacht trinken viele Menschen deutlichmehr Alkohol als üblich. Zum närrischen Treiben gehört für vieledamit auch zeitversetzt der Kater. Um wieder nach Hause zu kommen,setzt sich so mancher Autofahrer dann ganz selbstverständlich auchverkatert hinters Steuer. Doch das macht die Straßen in denKarnevalshochburgen besonders gefährlich.Mangelndes Wissen der MillennialsVielen Autofahrern ist nicht bewusst, dass das Autofahren mitRestalkohol und den körperlichen Auswirkungen eines Katerslebensgefährlich sein kann. Eine aktuelle Befragung von Ford unterjungen Autofahrern zeigt, dass besonders die Millennials die Gefahrenbeim Fahren nach einer durchzechten Nacht unterschätzen. Einigewürden sogar mit einem handfesten Kater fahren: Sechs Prozent derjungen Autofahrer sagen: "Ein Kater ist für mich nichts Schlimmes"und würden sich hinter das Steuer setzen. Fast 60 Prozent derBefragten im Alter von 18 bis 34 Jahren würden wieder Auto fahrensobald sie sich wieder fit fühlen. Doch das Gefühl kann trügen.Selbst wenn der Alkoholpegel wieder unter die gesetzliche Grenze von0,3 Promille gefallen ist, können die Nachwirkungen des Feiernssowohl das Sehen, das Hören oder auch die Reaktionsfähigkeit negativbeeinflussen.Kater-Anzug zeigt GefahrenUm die Tücken des morgendlichen Alkoholkaters spürbar zudemonstrieren und auf die Gefahren hinzuweisen, hat Ford einen sogenannten Hangover-Anzug entwickeln lassen. Eine spezielle Weste,Gewichte an Handgelenken und Knöcheln sowie ein Headset mit Brilleund Kopfhörern simulieren klassische Kater-Symptome wie Mattigkeit,Übelkeit und Schwindel. Die Gefahren von Restalkohol werden anhanddieses Anzugs während des Sicherheitstrainings "Vorfahrt für deineZukunft" thematisiert. Das kostenlose Training wird auch in diesemJahr wieder von Ford in Zusammenarbeit mit dem DeutschenVerkehrssicherheitsrat (DVR) angeboten.Gefährliche SelbstüberschätzungGrundsätzlich schätzen Millennials ihre Fahrtüchtigkeit unterAlkoholeinfluss sehr unterschiedlich ein. Über 60 Prozent derBefragten sind der Überzeugung, sie würden mit bis zu 0,3 Promillenoch richtig gut Auto fahren können. Ab 0,3 Promille gilt man jedochbereits laut Gesetzgeber als fahruntüchtig. Wird man mit 0,3 Promilleim Blut in einen Verkehrsunfall verwickelt, droht der Entzug derFahrerlaubnis. Fast ein Drittel der Befragten sind sogar der Meinung,auch mit 0,5 Promille ein Fahrzeug noch sicher steuern zu können.Sieben Prozent der Millennials würden sich sogar mit bis zu einemPromille im Blut noch hinters Steuer setzen. Besonders Autofahrer inden Karnevalshochburgen haben eine hohe Meinung von ihrenFahrkünsten: Hier finden sich laut Befragung vereinzelt Fahrer, dieauch mit 1,5 Promille noch Autofahren würden.Um sich selbst und andere nicht in Gefahr zu bringen, gilt füralle Karnevalisten, bevor man sich wieder ans Steuer setzt: Erstmalden Kater loswerden. Neben viel Schlaf und viel Wasser hilft jabekanntlich auch ein gutes Katerfrühstück.Die aktuelle Umfrage zur Karnevalszeit wurde vomAutomobilhersteller Ford im Januar 2016 auf Grundlage einerrepräsentativen Stichprobe von rund 150 Befragten im Alter zwischen18 - 34 Jahren in Deutschland durchgeführt.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.de.Kontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell