Karneval und Fastenzeit / Fastenzeit - die Herausforderung für den Säure-Basen-Haushalt (FOTO)

Giessen (ots) -Der Karneval ist fast vorbei. Die Fastenzeit steht vor der Tür. Eswurde viel Ungesundes gegessen und getrunken. Diese kulinarischenGewohnheiten stammen aus Zeiten, in denen vor der herannahendenFastenzeit besonders solche Zutaten verwendet wurden, die während derFastenzeit nicht erlaubt waren. Was der Seele gut tut, ist leidernicht zwangsläufig gut für unsere Gesundheit. Gerade die Fastenzeitbedeutet eine große Hausforderung für den Säure-Basen-Haushalt desKörpers.Was ist der Säure-Basen-Haushalt?Damit unser Körper Energie bekommt, wandelt er alles, was wiressen und trinken, in biochemischen Reaktionen in andere Stoffe um -auch Bier und Berliner. Dabei fallen ständig neben Basen auch Säurenan. Ein von der Natur fein abgestimmtes Zusammenspiel vonPuffersystemen sorgt dafür, dass der pH-Wert insbesondere des Blutesgenau eingehalten und nicht sauer wird. Ein bestimmtes Maß an Säurenkann das körpereigene Puffersystem ausgleichen, bei zu großerSäurelast droht eine latente Übersäuerung des Körpers.Was sauer schmeckt muss nicht sauer sein!Ob etwas sauer schmeckt, hat allerdings nichts damit zu tun, ob esim Körper zu einer Säure umgewandelt wird. Getreideprodukte, Eier,Fisch, Fleisch und Milchprodukte zählen zu den stärkstenSäurebildnern. Vor allem Alkohol verstoffwechselt der Körper zuSäuren. Hier liegt eins der Probleme, die bei vielen in derKarnevalszeit zu Kopfschmerzen führen: übermäßiger Alkoholkonsum mitanschließendem Kater*.Alkohol - eine schwierige Aufgabe für die LeberAlkohol ist eine richtige Herausforderung für die Leber, dieEntgiftungszentrale im menschlichen Körper, und denSäure-Basen-Haushalt. Der Umbau von Alkohol führt zu einerSäureattacke in Form von Ameisensäure und Essigsäure. Das Ergebniskennen die meisten: bleischwere Glieder, Kopfschmerzen und Übelkeitunter anderem als Folge einer Säureflut. Der Körper hat jetzt viel zutun: den giftigen Stoff Alkohol in der Leber abbauen und außerdem denüberlasteten Säure-Basen-Haushalt ausgleichen.Den Körper ins Gleichgewicht bringenIndem Sie Ihren Körper von überschüssigen Säuren befreien,unterstützen Sie sowohl den Säure-Basen-Haushalt als auch ihre Leber.Dabei vorteilhaft: Zink mit mineralischen Bicarbonaten . BasentabspH-balance Pascoe® sind ein Nahrungsergänzungsmittel können denSäure-Basen-Haushalt unterstützen.Ein Selbsttest schafft Klarheit: Testen Sie Ihren Urin-pH-Wert!Unter http://ots.de/QgNt8 können Sie sich ein Messblatt und diedazugehörigen Erklärungen ausdrucken und verwenden. Ein Selbsttestmit Urin-Teststreifen ist jederzeit bequem zu Hause möglich: Je nachSäure- oder Basengehalt des Urins verfärben sich die Papierstreifen.So können Sie schnell feststellen, wie sich Ihr Lebensstil auf denSäure-Basen-Haushalt Ihres Körpers auswirkt. Bestellen Sie kostenloseine Produktprobe von Basentabs pH-balance Pascoe®. DiepH-Teststreifen für den Selbsttest gibt es gratis dazu.* In der Leipziger Studentensprache des 19. Jahrhunderts waren dieWendungen "seinen Kater spazieren führen" und "seinen Katerausführen" gebräuchlich, die beide "an den Folgen seinesAlkoholrausches leiden" bedeuteten. "Kater" in Bezug auf ein GläschenAlkohol zu viel ist scherzhaft abgeleitet von Katarrh, was eigentlichEntzündung der Schleimhäute bedeutet.Basenpulver pH-balance Pascoe®, Basentabs pH-balance Pascoe®NahrungsergänzungsmittelMit Zink zur Unterstützung des Säure-Base-HaushaltsVerzehrsempfehlung: Basentabs pH-balance Pascoe®: 3-mal täglich 2-3Tabletten zu oder nach den Mahlzeiten mit ausreichend Flüssigkeitunzerkaut schlucken. Basenpulver pH-balance Pascoe®: 1-mal täglich zuoder nach einer Mahlzeit 1 Teelöffel voll Pulver bzw. 1Portionsbeutel Pulver in ein Glas Wasser einrühren und trinken.Hinweise: Für Schwangere und Stillende geeignet. Nicht für Kinderunter 4 Jahren geeignet. Frei von Lactose, Gluten und Zucker, Aromen,Farb- und Konservierungsstoffen. Die angegebene, empfohlene täglicheVerzehrsmenge nicht überschreiten. Das Produkt soll nicht als Ersatzfür eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und einegesunde Lebensweise verwendet werden.