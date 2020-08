Karneval trotz Corona? Auch NRW-Minister Laumann ist skeptisch

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Aufgrund der Corona-Pandemie glaubt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann derzeit eher nicht, dass der nächste Karneval in gewohnter Form stattfinden kann.



Er wolle die Entscheidung darüber auf jeden Fall mit den Karnevalsvereinen zusammen treffen, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Düsseldorf. Man solle sich damit auch ruhig noch zwei, drei Wochen Zeit lassen.

"Ich muss Ihnen aber auch sagen, und da will ich auch gar nicht hinterm Berg halten: Wenn in drei Wochen die Inzidenz da ist, wo sie jetzt ist, bin ich schon der Meinung, dass wir dann eher zu der Frage kommen, dass Karneval so nicht geht, wie wir das kennen", sagte Laumann. "Wir haben ja auch im Frühjahr die Schützenfeste nicht gemacht, wir machen jetzt im Herbst die Kirmes nicht."/cd/DP/nas