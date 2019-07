Karlsruhe lotet Kontrollmöglichkeiten für EZB-Anleihenkäufe aus

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihre umstrittenen milliardenschweren Anleihenkäufe nach Auffassung des "Wirtschaftsweisen" Lars Feld besser nach außen hin begründen.



Außerdem wäre es wichtig, von Anfang an ein Ausstiegsszenario deutlich zu machen, sagte der Freiburger Ökonom, der dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung angehört, am Mittwoch vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Es sei wesentlich, dass die Notenbank bei einer Normalisierung der Situation aus dem Programm auch wieder aussteige.

Die EZB hatte zwischen März 2015 und Ende 2018 im großen Stil Staatsanleihen und andere Wertpapiere aufgekauft und auf diese Weise rund 2,6 Billionen Euro in die Märkte gepumpt. Neue Anleihenkäufe werden erwogen. Das soll Inflation und Konjunktur anheizen. Die Richter haben die Notenbank im Verdacht, damit verbotenerweise Staatsfinanzierung und Wirtschaftspolitik zu betreiben.

Am zweiten und letzten Verhandlungstag lotete der Zweite Senat unter Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle zunächst mit Experten aus, welche verbindlichen Kriterien es bräuchte, um eine effektive gerichtliche Kontrolle von Anleihenkäufen der EZB zu ermöglichen. Das Urteil wird erst in einigen Monaten verkündet. (Az. 2 BvR 859/15 u.a.)/sem/DP/jha