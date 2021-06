Karliczek unterstützt Klima-Union

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbildungsminister Anja Karliczek (CDU) unterstützt die jüngst von CDU- und CSU-Mitgliedern gegründete Klima-Union. Sie wolle dazu beitragen, "dass die Klima-Union zu einem wichtigen Diskussionsforum in der Union wird und uns immer wieder inspiriert", sagte sie dem "Spiegel". Die CDU-Politikerin, die die Gruppierung als Gründungspatin unterstützen soll, fordert ihre Partei dazu auf, den Klimaschutz zum Schwerpunkt des anstehenden Wahlprogramms zu machen.

"Denn nur mit einer starken, nachhaltig ausgerichteten Wirtschaft und Gesellschaft werden wir die Welt so bewahren, wie sie heute noch vielfach ist", sagte die Ministerin. Sie sei "froh", dass sich in der Klima-Union nun Mitglieder von CDU und CSU zusammengefunden hätten, um diesen Schwerpunkt in der Mitte der Union zu vertreten. "Es ist gut, dass sich hier vor allem Jüngere engagieren. Und wir sollten die, die auch schon länger dabei sind, voll unterstützen." Die Gruppierung hat sich unlängst gegründet, um CDU und CSU zu einer Kehrtwende ihrer bisherigen Klimapolitik zu bewegen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur