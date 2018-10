Karliczek sieht Kurs der Regierung durch OECD-Bericht bestätigt

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sieht den Kurs der Bundesregierung in der Bildung durch einen OECD-Bericht bestätigt. "Zwar hängt der Bildungserfolg immer noch stark vom Elternhaus ab", sagte Karliczek den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben). "Doch hat sich dieser Zusammenhang in Deutschland in den letzten zehn Jahren stärker als in vielen anderen Ländern abgeschwächt."

Das zeige, dass die Bundesrepublik auf dem richtigen Weg sei. Laut dem Bericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde, ist der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen in Deutschland immer noch eng verknüpft mit der sozialen Herkunft. Rund 16 Prozent der Leistungsunterschiede von Kindern in Naturwissenschaften seien durch den sozio-ökonomischen Hintergrund zu erklären, so die Wissenschaftler. Rund zehn Jahre zuvor lag dieser Wert noch vier Prozentpunkte höher.

