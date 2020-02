Karliczek für große Lösung bei Wasserstoff-Strategie

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) fordert für die geplante Wasserstoffstrategie der Bundesregierung eine umfassende Lösung.



"Wir können uns keine Halbherzigkeit leisten", sagte Karliczek der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. In der Bundesregierung wird angestrebt, dass die Strategie am kommenden Mittwoch das Bundeskabinett passiert. Allerdings gibt es noch Verhandlungen zwischen den Ressorts. Karliczek sagte, höchste Zeit sei es, in großem Stil auf "grünen" Wasserstoff zu setzen. Dieser wird mit erneuerbaren Energien gewonnen. Konkret forderte die Forschungsministerin "ambitionierte Ziele" - also etwa die Formulierung von Mengenzielen in der Strategie./bw/DP/zb