Karliczek: Luftqualität in Deutschland muss besser werden

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat sich für stärkere Anstrengungen für eine bessere Luft in Städten ausgesprochen.



Karliczek sagte der Deutschen Presse-Agentur zum Weltumwelttag der UN am Mittwoch, Luftverschmutzung sei in vielen Städten der Welt eine nicht vorstellbare Belastung für die Menschen. "Auch in Deutschland müssen wir alles daran setzen, dass unsere Luftqualität noch besser wird. Wir sind hier noch nicht am Ziel. Besonders alte Menschen und Kinder sind oft Leidtragende."

Die CDU-Politikerin sagte weiter. "Wir müssen uns weiter mit der Stickoxid-Belastung beschäftigen, die wir aber mit einer Fülle von Maßnahmen reduzieren werden."

In vielen deutschen Städten wird der EU-Grenzwert für gesundheitsschädliches Stickoxid überschritten, als ein Hauptverursacher gelten Diesel-Abgase. Gerichte haben für mehrere Städte Fahrverbote für Dieselfahrzeuge angeordnet.

Karliczek sagte, eine weitere große Herausforderung bei der Luftreinhaltung sei die Feinstaubbelastung in den Ballungsräumen. Dies finde in der öffentlichen Diskussion aber noch wenig Beachtung. "Wir müssen hier in den nächsten Jahren die Forschung weiter vorantreiben und Feinstaubemissionen zurückfahren."

Beim Feinstaub seien großflächige Messungen nötig, um die Auswirkungen auf die Gesundheit besser einschätzen zu können. Das Ministerium fördere Forschung für entsprechende Verfahren. "Dafür müssen wir auch die Künstliche Intelligenz einsetzen, um Messdaten auszuwerten und leistungsfähige Modelle zu erschaffen."/hoe/DP/zb