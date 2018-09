BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) fordert härteres Durchgreifen und klare Regeln in der Schule. Dies helfe bei unterschiedlichen Biografien, einen gemeinsamen Weg zu finden, sagte sie der "Bild" mit Blick auf den hohen Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund. "Regeln müssen durchgesetzt werden", forderte Karliczek.

"Lehrer müssen auch mal die Polizei rufen", erklärte die Bildungsministerin, wenn Schüler an einem Freitag in der Moschee statt beim Unterricht sind. "Wir haben Schulpflicht. Wir müssen Schulpflicht durchsetzen", so die Ministerin.

Foto: über dts Nachrichtenagentur