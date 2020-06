Karliczek: Konjunkturpaket bringt Schub für Zukunftsbereiche

BERLIN (dpa-AFX) - Fast die Hälfte der 130 Milliarden Euro für das Konjunkturpaket fließen nach den Worten von Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) in Zukunftsbereiche.



Die Vorschläge zum Einstieg in eine Wasserstoffwirtschaft, zur Stärkung der Quantentechnologien und zum Ausbau der Künstlichen Intelligenz seien damit im Koalitionsausschuss auf breite Unterstützung gestoßen, sagte Karliczek der Deutschen Presse-Agentur. Sie fügte hinzu: "Wir müssen diese Beschlüsse nun rasch und konsequent umsetzen. Forschende Unternehmen bekommen durch eine noch bessere steuerliche Forschungsförderung zusätzlichen Rückenwind."

Karliczek argumentierte weiter: "Ein so kraftvolles Zukunftspaket für das Innovationsland Deutschland hat es noch nie gegeben. (...) Mit diesen Beschlüssen des Koalitionsausschusses schaffen wir die Grundlage, dass dieses Jahrzehnt trotz der Pandemie ein Jahrzehnt von Bildung, Forschung und Innovation werden kann." Deutschland nutze damit die Krise, um sich im internationalen Wettbewerb neu aufzustellen.

Ganz wichtig sei darüber hinaus, dass die Betreuung der Schüler künftig durch einen verlässlichen Ganztagsausbau verbessert werde. "Damit geben wir jungen Familien, die in der Coronakrise Außerordentliches leisten müssen, neue Perspektiven für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf", sagte die CDU-Politikerin. Auch den digitalen Unterricht an den Schulen, der in nächster Zeit weiter an Bedeutung gewinnen werde, könne jetzt noch besser unterstützt werden. Während der vergangenen Wochen und Monate der Krise gab es durchaus Kritik daran, dass Schüler zu Hause beim Lernen nicht ausreichend unterstützt werden konnten.

Die Spitzen der großen Koalition hatten sich am späten Mittwochabend nach tagelangem zähen Ringen auf ein riesiges Konjunkturpaket für 2020 und 2021 im Umfang von 130 Milliarden Euro verständigt. 120 Milliarden entfallen dabei auf den Bund. Damit sollen Wirtschaft und Konsum der Bürger wieder angekurbelt und eine schwere Rezession infolge der Corona-Pandemie abgewendet werden./rm/bk/DP/zb