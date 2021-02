Karliczek: Bund will Anstrengungen für digitale Bildung verstärken

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat angekündigt, dass der Bund seine Anstrengungen für digitale Bildung verstärken wird. "Wir läuten jetzt eine weitere Phase in der Digitalisierung der Bildung ein", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Sonntagausgaben). Sie wolle "über die bisherigen Anstrengungen hinaus das tägliche Lernen, Unterrichten, Lehren und Ausbilden im deutschen Bildungssystem mit digitalen Bildungsangeboten über den gesamten Bildungsweg hinweg verbessern", sagte die Bundesbildungsministerin.

Sie werde am Montag gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Veranstaltung in Berlin die Initiative Digitale Bildung starten. "Gemeinsam werden wir weiter daran arbeiten, digitale Infrastrukturen aufzubauen und die Erstellung von Inhalten und Werkzeugen zu fördern", sagte die Ministerin. Ein zentrales Projekt der Initiative sei die Schaffung einer Nationalen Bildungsplattform. "Wir wollen bestehende und neue digitale Bildungsplattformen zu einem bundesweiten und europäisch anschlussfähigen Plattform-System verknüpfen", fügte Karliczek hinzu. Man wolle, dass eine Nationale Bildungsplattform entsteht, über den die vielen existierenden digitalen Bildungsinhalte vernetzt werden, die es heute gibt, so die Ministerin. "Idealerweise sollte in den nächsten Jahren damit jeder auf einfache Weise das für ihn passende Angebot finden: Lehrer gutes digitales Unterrichtsmaterial und passende pädagogische Unterstützung, Arbeitnehmer Portale für die Weiterbildung, Ausbilder und Prüfer Beispiele guter Praxis und hilfreiche digitale Werkzeuge", sagte Karliczek. "Zudem soll man hier seine Bildungszertifikate - also Zeugnisse und Diplome - verschlüsselt ablegen können."

Foto: über dts Nachrichtenagentur