Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe: Bessere Ernten durch neue Anbaumethoden (FOTO)

München/Dano (ots) -Um den Bereich Landwirtschaft in ländlichen Regionen Äthiopiens zustärken, arbeitet die Stiftung Menschen für Menschen - KarlheinzBöhms Äthiopienhilfe eng mit Bauern und deren Familien zusammen.Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung unterstützen sie dabei,neue Anbaumethoden zu testen, die eine bessere Ernte versprechen undhelfen ihnen, Haus und Hof neu zu organisieren.Kleinbauern produzieren 70 Prozent der LebensmittelSeit der Gründung der Stiftung Menschen für Menschen im Jahr 1981hat sich die Zahl der Menschen in Äthiopien von 36 auf 106 Millionenetwa verdreifacht. Mittlerweile sinkt zwar die Geburtenrate, doch dieBevölkerung wächst weiter - und mit ihr der Bedarf an Lebensmitteln.Schon heute leben die meisten hungernden Menschen in Afrika und Asien- und die Mehrheit von ihnen auf dem Land, dabei werden gerade dortdie meisten Lebensmittel hergestellt. Nach Schätzungen derErnährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen(FAO) produzieren Kleinbauern in Afrika und Asien rund 70 Prozent derlokalen Lebensmittel. Das bedeutet auch: Sie sind der Schlüssel zurErnährungssicherheit ihrer Länder. "Wer die wachsende Bevölkerung inÄthiopien versorgen will, muss die Kleinbauern fördern", sagt MuluMeriga, die als Entwicklungsberaterin bei Menschen für Menschen inder Projektregion Dano, rund 200 Kilometer westlich von Addis Abeba,tätig ist. Die Aufgabe der studierten Agrarexpertin ist es, dieErträge der Kleinbauern in der Region zu steigern. Ihre Kundschaft:35 "Modellfarmer". So nennt die Stiftung Landwirte, die sichbesonders offen für Veränderungen zeigen - und mittelfristig anderenBauern als Vorbilder dienen können. "Sobald unsere ModellfarmerErfolge verzeichnen, kopieren die übrigen Bauern ihre Methoden", weißMulu. "So können wir langfristig die Landwirtschaft einer ganzenRegion verändern."Neue Nutzpflanzen für ein besseres LebenBis vor etwa zwei Jahren baute Kleinbauer Tesfaye Dhaba mit seinerFrau Meseret ausschließlich Teff und Sorghumhirse an. Er konnte seineFamilie mehr schlecht als recht ernähren. Um zusätzlich etwas zuverdienen, half er anderen Bauern bei ihrer Ernte. Ein schlechtbezahlter Nebenjob. Vor etwa drei Jahren traf Tesfaye zufällig beieinem Nachbarn auf die Entwicklungsberaterin Mulu Mergia. Sie hattedem Nachbarn Kaffeesetzlinge mitgebracht und erklärte ihm, worauf manachten muss, wenn man sie pflanzt. Tesfaye fragte, ob er auch solcheSetzlinge haben könne, und schon am nächsten Tag stand Mulu vorseiner Tür - mit 50 Pflänzchen. "Manche Menschen sind eher bereit,ein Risiko einzugehen", berichtet Mulu. Als Tesfaye dieKaffeepflanzen sah, habe er sich doch ein wenig gefürchtet vor derVeränderung. "Aber ich dachte mir: Wenn sie studiert hat, wird sieschon wissen, wovon sie spricht", sagt er. Und so machten die beidensich an die Arbeit.Wenn Mulu Mergia heute skeptischen Bauern zeigen will, was sie mitihrer Hilfe erreichen können, geht sie mit ihnen in Tesfayes Garten.Sie zeigt ihnen die Beete, in denen Zwiebeln, Rote Bete und Chilissprießen, das Elefantengras, mit dem Tesfaye das Vieh füttert. Undweiter hinten die kniehohen Kaffeepflanzen - rund 700 Stück sind esmittlerweile. "In drei Jahren werfen diese Pflanzen 20 Zentner Kaffeeab", schätzt sie. Tesfaye muss schmunzeln, wenn er an diese Besuchedenkt. "Manche Bauern, die hier waren, hatten Zweifel", erinnert ersich. Sie seien es nicht gewohnt, dass eine Frau Anweisungen gebe."Aber wenn sie sehen, wie Mulu auf dem Feld die Hacke schwingt,folgen sie ihrem Rat."Das Leben des Modellfarmers und seiner Familie hat sich enormverbessert. Das Nahrungsangebot für die Familie ist vielabwechslungsreicher und gesünder. Einen Teil der Erträge kann er aufdem lokalen Markt verkaufen, er ist kein reiner Selbstversorger mehr.Von den Einnahmen kann Tesfaye beispielsweise Schulbücher für seineKinder kaufen.Über Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 36 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägtseit 1993 durchgängig das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit rund 700fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.