BERLIN/WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat den designierten US-Präsidenten Donald Trump kritisiert: "Er hat nicht viel Ahnung von der Nato und von Verteidigung- und Sicherheitspolitik", sagte zu Guttenberg in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen" (Montag). Der ehemalige CSU-Politiker, der seit mehr als fünf Jahren in den USA lebt, bezog sich auf das Interview von Donald Trump mit der "Bild"-Zeitung (Montag). "Unter Trump wird das Eratische Normalität", sagte Guttenberg.

Trump hatte die Nato als "obsolet" und gleichzeitig als "sehr wichtig" bezeichnet. "Ihm fehlen jegliche politische Erfahrungen und ich kann nur hoffen, dass er schnell in die Gänge kommt", so Guttenberg. Zu Trumps Plänen Strafzölle auch auf deutsche Autos zu erheben, sagte er: "Offensichtlich geht Wirtschaftspolitik auch etwas aus der Hüfte geschossen." Den deutschen Politikern riet Guttenberg, sich nicht zu ducken und klarzustellen, "dass wir uns nicht alles bieten lassen". Auch der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, äußerte sich in der "Bild"-Sendung kritisch zum künftigen US-Präsidenten: "Donald Trump hat die EU überhaupt nicht verstanden. Das ist für mich besorgniserregend", so Ischinger. Er mahnte die 28 Mitgliedsstaaten gemeinsam und mit einer Stimme zu sprechen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur